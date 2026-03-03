Nieuwe Indie World-presentatie toont aankomende games op de Nintendo Switch en Switch 2

In de Indie World-presentatie van vandaag is een bonte mix van indiegames onthuld uit verschillende genres en met uiteenlopende gameplaystijlen. Deze games verschijnen in de loop van 2026 voor de Nintendo Switch en Switch 2 of beide systemen.

De presentatie bevatte veel updates en onthullingen van onafhankelijke uitgever- en ontwikkelpartners, waaronder meerdere games die later vandaag in de Nintendo eShop verkrijgbaar zijn, zoals Rotwood, een coöperatieve knokgame waarin spelers het met behulp van een geavanceerd vechtsysteem tegen verdorven beesten moeten opnemen; Minishoot’ Adventures, een klassiek avontuur met een open einde, waarin spelers een fantastische missie ondernemen door een chaotische, handgetekende twin-stick-shooter-wereld; en Blue Prince, waarin je bij elke deur die je opent, elke stap die je zet en elke kamer die je binnentreedt, een keuze moet maken en een mysterie tegenkomt. Alle drie de games zijn verkrijgbaar op de Nintendo Switch 2, en Minishoot’ Adventures ook op de Nintendo Switch.

Hieronder is meer informatie te vinden over de uitgelichte games.

Rotwood van Klei Entertainment : Kies je wapen, beheers een veelzijdig vechtsysteem en combineer je uitrusting in deze stijlvolle knokgame van Klei Entertainment, de studio achter de Don’t Starve-serie. Vecht in gevaarlijke bossen tegen verdorven beesten en speel alleen of lokaal* 1 of online* 2 met maximaal drie vrienden. Je kunt vooruitgang boeken door zowel je vaardigheden als je buit uit te breiden en de uitdagende bazen verslaan door flink te oefenen. Rotwood hakt en slaat zich later vandaag een weg naar de Nintendo Switch 2 als exclusieve consoletitel.

