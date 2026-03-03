The Division Resurgence komt uit op 31 maart

De releasedatum voor The Division Resurgence werd bekendgemaakt in de The Division 10th Anniversary Showcase. Hier werd ook bekendgemaakt dat de The Division 2-uitbreiding Warlords of New York nu tijdelijk gratis beschikbaar is en werd het jubileumseizoen voor The Division 2 uit de doeken gedaan.

The Division Resurgence

The Division Resurgence is een gratis mobiele game in de wereld van The Division en is vanaf 31 maart wereldwijk beschikbaar in de iOS Store en de Google Play Store. De game biedt een gedeelde open wereld in MMO-stijl, een canonverhaal dat zich afspeelt in het universum van The Division, en brengt alles wat spelers verwachten van een The Division 2-ervaring, inclusief coöp- en solo-gameplay, Dark Zone en specialisaties, naar mobiele apparaten.

The Division 2-uitbreiding: Warlords of New York

De uitbreiding Warlords of New York is tijdens het jubileumseizoen gratis beschikbaar voor alle spelers van Division 2. Deze uitbreiding geeft ook toegang tot de Realism Mode, een nieuwe, meedogenloze manier om de uitbreiding te ervaren, waarbij spelers met actiegerichte gevechten, kortere tijd om te doden en realistische wapenschade aan de slag gaan.

In de Realism Mode is er geen gezondheidsregeneratie, beperkte munitie, langere cooldowns voor vaardigheden, geen HUD en een beperkte gebruikersinterface. De modus biedt ook een nieuw, apart personage met gestroomlijnde RPG-elementen, zodat nieuwe spelers zich samen met ervaren Agents die op zoek zijn naar een uitdaging in de ruige actie storten.

The Division 2 jubileumseizoen

Dit speciale seizoen is een eerbetoon aan alles wat fans zo waarderen aan de The Division-franchise. Het seizoen loopt tot en met 2 april en bevat het volgende:

• Realism Mode in de uitbreiding Warlords of New York

• Speciale jubileum-evenementpas met items uit verschillende Clancy-games, geïnspireerd door Rainbow Six Siege, Splinter Cell en Ghost Recon

• In-game Global Events geïnspireerd door de originele game:

o Ambush – Global Event waarbij een schadevermenigvuldigingsfactor van maximaal 200% toegepast; deze vermenigvuldigingsfactor neemt toe wanneer spelers stilstaan en neemt af wanneer ze bewegen.

o Assault – schade die wordt toegebracht aan vijanden binnen een bepaald bereik levert een schadevermenigvuldigingsfactor van 200% op.

• Gratis, permanente grafische upgrade en verbeterde prestaties

• Gratis jubileum-hoodie in de game voor iedereen die inlogt

• Twitch-drops op livestreams van partners van Division 2

En verder voor de franchise

The Division Definitive Edition is nu verkrijgbaar op alle platforms. Deze nieuwe editie bevat de basisgame en de uitbreidingen Underground, Survival en Last Stand, evenals speciale cosmetische pakketten en outfits.

Bovendien zijn de standaardedities van The Division 1 en The Division 2 tijdelijk verkrijgbaar met kortingen tot 90% op pc en tot 85% op PlayStation en Xbox.

Daarnaast staat er nog veel meer op het programma voor The Division 2 zodra het jubileumseizoen op 2 april ten einde loopt. Er staan vier extra seizoenen op het programma, te beginnen met Rise Up in april.

Rise Up roept agenten op om het op te nemen tegen Black Tusk, met nieuwe functies die gericht zijn op het vergroten van de uitdaging, maar ook op het sterker maken van Agents. Naast nieuwe speciale evenementen, functies, uitrusting en wapens, bieden de komende seizoenen in dit jaar van The Division 2 het volgende:

• PvP-balans en contentupdates

• Uitgebreide crossplay tussen consoles en pc

• Een nieuwe Incursion

• Nieuwe Classified Assignments

• Gesloten tests voor Survivors zijn begonnen, met meer tests gepland

• Nieuwe DLC in Central Park