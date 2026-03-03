Gundam Event van Apex Legends onthuld en is vanaf 10 maart beschikbaar

EA en Respawn Entertainment hebben vandaag in samenwerking met Gundam een van de grootste en meest ambitieuze in-game-evenementen van Apex Legends aangekondigd. Het in-game-evenement gaat op 10 maart van start.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

De samenwerking brengt iconische, door Gundam geïnspireerde gevechten naar de game. Zo krijgen spelers de kans om hun droom waar te maken en te vechten in het Gundam-universum, met nieuwe gameplay-elementen, wapens, map-updates en cosmetische items.

Voor een gedetailleerd overzicht van de content die spelers kunnen verwachten, neem een kijkje hieronder:

Duik in de Wildcard-modus en lanceer de lucht in De Broken Moon-map verandert tijdens het evenement in een Gundam-slagveld, met verwoeste Mobile Suits verspreid over het terrein, gigantische beklimbare Wing Gundam-standbeelden en schepen die in de lucht met elkaar in gevecht zijn. Pak de Buster Rifle uit Care Packages en lanceer de lucht in, scan door muren om vijanden te markeren en vuur laserstralen af die door dekking heen snijden en exploderen bij impact. Gebruik Bit Staves als schilden om schade te absorberen terwijl door vijandelijke linies wordt opgerukt, of schakel over naar Drone Command om indringers te spotten, scannen en aan te vallen.

Ontketen dodelijke Gundam-vaardigheden met nieuwe Wild Cards Epyon’s Lash voegt een Tactical melee-vaardigheid waarmee vijanden op magnetische wijze naar de speler worden toegetrokken, en meer. Heavyarms Salvo markeert vijanden na meerdere treffers voor verwoestende luchtaanvallen met raketten. Zero Sacrifice activeert een zelfvernietigingsexplosie bij uitschakeling, waarmee nabije vijanden kunnen worden neergehaald. Zero Rebirth laat spelers bij een knock-down de Void betreden en vervolgens terugkeren. Dit gebeurt met onder andere 1 HP, tijdelijke onkwetsbaarheid en versnelde HP-regeneratie.

Gundam-skins, cosmetische items en beloningen in overvloed Spelers kunnen hun liefde voor de Gundam-reeks vieren met Legendary-items, door Gundam geïnspireerde skins, een gelimiteerde Gunpla-drop en meer. Verdien medailles tijdens het evenement om gethematiseerde Gundam-items vrij te spelen in de Reward Shop.



Om de samenwerking ook buiten de game te vieren, verschijnen er drie gelimiteerde Apex Legends Gunpla-modellen:

RG 1/144 FREEDOM GUNDAM – APEX LEGENDS™ Crypto Ver

RG 1/144 WING GUNDAM ZERO EW – APEX LEGENDS™ Valkyrie Ver

RG 1/144 GUNDAM EPYON – APEX LEGENDS™ Alter Ver

Elke kit is online te pre-orderen vanaf 18 maart.