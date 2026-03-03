EA Sports FC 25, Cyberpunk 2077 en meer naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft laten weten welke games er in het eerste gedeelte van maart naar Xbox Game Pass zullen komen. Zo kunnen abonnees uitkijken naar Cyberpunk 2077 en EA Sports FC 25.

Vanaf vandaag kunnen abonnees al aan de slag met Kingdom Come Deliverance 2 en Final Fantasy 3, zoals vorige maand al werd aangekondigd. Die games zijn beide speelbaar via de PC, Xbox Series S/ X en de cloud.

Morgen volgt to a T (PC, Xbox Series S/ X en cloud) voor Premium leden en EA Sports F1 25 (PC, Xbox Series S/X en cloud) voor Game Pass Ultimate en Premium abonnees.

Een dag later (5 maart) volgt de game Planet of Lana II: Children of the Leaf (PC, Xbox Series S/ X, handheld en cloud) dat vanaf dag één verkrijgbaar is als je Game Pass Ultimate of Premium hebt.

Dan verschijnen op 10 maart de games Construction Simulator (PC, console en cloud) voor alle abonnees en Cyberpunk 2077 (console en cloud) voor Game Pass Ultimate en Premium abonnees.

Hollow Knight: Silksong (PC, console, handheld en cloud) was al verkrijgbaar voor Xbox Game Pass Ultimate en PC-abonnees, maar zal vanaf 12 maart ook voor Premium abonnees verkrijgbaar zijn. Tot slot verschijnt DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (PC, Xbox Series S/ X en cloud) op 17 maart en die is dan bij alle abonnementen verkrijgbaar.

Deze games verlaten Xbox Game Pass op 15 maart:

Bratz Rhythm & Style (PC, console en cloud)

Enter the Gungeon (PC, console en cloud)

F1 23 (PC, console en cloud)

He is Coming (PC)

Lightyear Frontier (PC, console en cloud)

Mythwrecked: Ambrosia Island (PC, console en cloud)

Mocht je een van die games nog graag door willen spelen, kun je er 20% korting op scoren.