The Witcher 3, Kingdom Come Deliverance 2 en meer naar Xbox Game Pass deze maand

Microsoft heeft laten weten welke games er in het resterende deel van februari en begin maart naar Xbox Game Pass zullen komen. Zo verschijnt de Complete Edition van The Witcher 3: Wild Hunt en Kingdom Come Deliverance 2, maar nog veel meer!
In een bericht op Xbox Wire heeft de platformhouder laten weten dat vandaag Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, Xbox Series X/S, handheld en pc) en Avatar: Frontiers of Pandora(Cloud, Xbox Series X/S, handheld en pc) beschikbaar voor pc- en Ultimate-abonnees. Mocht je een Premium lid zijn, kun je vanaf vandaag aan de slag met Avowed (Cloud, PC, Xbox Series S/ X).
Op 19 februari volgt Death Howl (Cloud, Xbox Series X/S, handheld en pc) en EA Sports College Football 26 (Cloud en Xbox Series X/S, voor Xbox Game Pass Ultimate-abonnees). Daarnaast verschijnt ook The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud en console) voor Game Pass Ultimate en Premium-abonnees.
Vanaf 24 februari kunnen abonnees met TCG Card Shop Simulator (Game preview) (Cloud, Xbox Series X/S, handheld en pc) voor alle abonnees. Een dag later volgt Dice A Million voor PC en Ultimate-abonnees. Een dag later volgt Towerborne (console, handheld en pc) voor alle abonnees.
Tot slot zullen er op 3 maart nog twee games verschijnen en je kunt er een al van raden, namelijk Kingdom Come: Deliverance 2 (Cloud, Xbox Series X/S en pc) voor alle abonnees. Dat zelfde geldt overigens ook voor Final Fantasy 3 (Cloud, Xbox Series X/S en pc).