The Crew Motorfest Season 9 introduceert Playground Island

Het negende in-game seizoen van The Crew Motorfest zal een nieuw eiland introduceren. Deze heet Playground Island en wordt, zoals de naam al doet vermoeden, een waar speelparadijs.

In de video die de uitgever erbij vrij heeft gegeven zien we een eiland met mooie omgevingen en onvoorspelbare bochten, maar ook een gedeelte waar spelers langs een groot onderwaterwereld mogen rijden.

Het negende seizoen van The Crew Motorfest gaat op 4 maart van start en naast het nieuwe eiland kunnen spelers ook een Track Creator verwachten, net als nieuwe wagens en een aantal extra Nascar circuit races.