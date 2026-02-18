Review: Aces of Thunder VR

Aces of Thunder is misschien wel de reden om toch nog even je PlayStation VR2 van zolder te halen. Althans als je van een uitdaging houdt! Lees waarom dat zo is in de review!

Ontzettend veel omstandigheden

Wanneer je Aces of Thunder opstart, zul je merken dat er ruim twintig militaire vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog op je staan te wachten om gebruikt te worden in de test modus. Het is echt aan te raden om daar mee te beginnen of de eerste missie van de missies, waarin je namelijk leert te vliegen.

De eerste pakweg 30 minuten waren voor ondergetekende vrij pittig, want het lijkt zo simpel om een vliegtuig te besturen, maar de werkelijkheid wordt in deze game aan het licht gebracht. Vanuit je cockpit zal je namelijk alles zelf moeten regelen, zoals het intrekken van je landing stel, het sluiten van je cockpit en daarnaast er ook voor zorgen dat je nog een beetje recht vooruit blijft vliegen.

Ook heb je nog te maken met de technische kant van het vliegtuig, zoals de warmte van je olie en dergelijke. Om het geheel nog realistischer te maken, moet je ook rekening houden met de fysieke aspecten van een piloot. Sommige manoeuvres zorgen er letterlijk voor dat het bloed na je hoofd stijgt en in dit geval je scherm rood op kleurt of dat je een black out krijgt (je raadt de kleur waarschijnlijk al) en je dan moet zorgen dat je weer even op adem kunt komen en moet voorkomen dat je capriolen tot ergere situaties leiden.

Oh ja dan is er ook nog dat dingetje dat wind heet waar je rekening mee moet houden. Niet alle vliegtuigen zijn even wendbaar en je zult merken dat sommige vliegtuigen daardoor niet gediend zijn van uitbundige manoeuvres en je daardoor al tollend ten aarde stort!

Ontzettend gedetailleerd

Wat daarbij het meest opvalt, is hoe ontzettend goed Gajin heeft gelet op de details in de vliegtuigen. Er zijn dus ruim 20 verschillende vliegtuigen en geen een lijkt echt op elkaar. De knoppen zitten op een andere plek en de geluiden van de motoren en wapens zijn anders en ze vliegen dus ook compleet anders. Het ziet er ook allemaal zo indrukwekkend uit, dat ik mezelf er al meerdere malen op betrapt hebt om steeds binnen de cockpit te kijken na alle knopjes in plaats van het gevecht op te zoeken in de lucht.

Gelukkig is er ook daarvoor een test modus waarin je zonder vijanden uitgebreid de vliegtuigen kunt testen en kunt leren waar de grenzen zijn voor jouw als piloot, maar ook voor je vliegtuig. Wat wel jammer is dat er niet iets van een tutorial in zit waarin je leert hoe alles werkt, maar gelukkig is er nog wel een pagina in het menu te vinden waar alle controls staan beschreven.

Maar goed terug na in de cockpit, want hoe gedetailleerd het daarin is, ziet het er voor de omgevingen op de grond wel iets minder mooi uit. Hoewel je over indrukwekkende gebieden vliegt, zoals Normandië tijdens de invasie (maar ook Pearl Harbor), is het wel karig qua details en ziet het er allemaal wel heel minimalistisch uit.

Zo moet je in sommige missies aanvallen uitvoeren op tanks en ander grondtroepen en is het soms echt goed zoeken na waar je nou precies op moet schieten en vlieg je soms een tijdje rondjes om je doelen te vinden en een goede manier om ze aan te kunnen vallen.

Helaas geldt ditzelfde ook voor in de lucht, want het verschil tussen vijandelijke voertuigen en vriendschappelijke is soms echt heel slecht te zien. Vanaf een grote afstand is het net of je een aantal vliegen ziet en naarmate je dichterbij komt, zie je het verschil vaak als er een blauwe balkje bij komt te staan met de naam van de piloot. Dat wil dan zeggen dat het een teamgenoot is en je dus het vuur niet hoeft te openen. Helaas geldt dit niet voor de vijand en is het soms het geval dat de game pas laat aan geeft dat het vriendschappelijk is, waardoor je soms de verkeerde onder vuur neemt.

Daarentegen heb ik toch wel heel vaak genoten van het uitzicht vanuit de cockpit. Zo komen de levels met verschillende weersomstandigheden (bewolkt of juist zonnig) en is het ook heel vet om een wolk in te duiken en aan het einde er weer uit te komen en de oranje gloed van de zon weer op je vleugels te zien.

Zo was er een level in een oceaan waarbij je twee eilanden moest zien te heroveren met je team en dat level komt de zon langzaam op en wow wat zag dat er vet uit! Ook hier heb ik me te vaak betrapt om even lekker onderuit te zakken en gewoon te genieten van wat er allemaal om mijn vliegtuig gebeurde!

Tijd in investeren

Aces of Thunder is misschien niet een game die je speelt omdat je even zin hebt in een potje knallen in een Britse Spitfire of een van de Amerikaanse of andere Tweede Wereldoorlog voertuigen. Je zult echt tijd moeten investeren om het te leren, want de game is genadeloos voor nieuwkomers. Je zult het meeste namelijk zelf moeten uitzoeken en ondervinden en daar zal je dus echt tijd in moeten investeren.

Daarentegen betaald die investering zich wel terug als je het eenmaal voor elkaar hebt gekregen om je vliegtuig goed op te lijnen voor die tegenstander en hem genadeloos uit de lucht knalt en je daarna nog even met een coole manoeuvre je omdraait en op zoek gaat naar het volgende slachtoffer. Hiervoor zal je soms de moed kunnen verliezen door kleine foutjes die je maakt of door ongelukken die gebeuren. Het is al een aantal keer gebeurd dat ik me heb laten verrassen door een vliegtuig die me net wist te raken voor ik überhaupt ergens op kon reageren.

Het gevoel daarentegen dat je het voor elkaar hebt om een tegenstander uit de lucht te knallen, is dan echt zo gruwelijk! Dat gevoel wordt alleen maar beter als je hoog in de lucht over een deel van de aarde kijkt met de zon op je vleugels en je onder je een vliegtuig al tollend ten aarde ziet storten! Echt kippenvel!

Een zeer geslaagd ervaring

Helaas zitten er nog wel een aantal kleine haken en ogen aan die gehele ervaring, want qua multiplayer kan het soms wat saai zijn en ondanks dat er bots toegestaan worden in de lobby’s lijken die zich niet automatisch op te vullen.

Dit resulteert in potjes waarbij je minuten lang voor je gevoel doelloos rondvliegt zonder dat je eigenlijk weet waar je vijanden zich bevinden. Je kunt op de kaart wel zien waar hun basis is en dus een beetje inschatten waar ze zich bevinden, maar als je een potje hebt met 10-12 teamgenoten tegen vier tot zes tegenstanders kun je wel nagaan hoe die potjes eruit komen te zien.

Je bent dan echt letterlijk bezig om kills van je teamgenoten te stelen, aangezien het erop neer komt dat het ieder voor zich is. Ook is het me al meerdere malen gebeurd dat potjes al binnen een aantal minuten klaar waren, aangezien de timer blijkbaar was afgegaan en ik daardoor in het potje alleen maar op zoek ben geweest naar vijanden. Dit komt ook wel doordat ik de game alleen maar overdags heb gespeeld en er dan niet zoveel spelers zijn, maar het is toch jammer dat de lobby zich niet gewoon vult met bots.

Ook wil ik nog even kwijt dat de menu’s ook niet bepaald heel duidelijk vind. Je gebruikt namelijk een soort tablet om de verschillende vliegtuigen te kunnen bekijken, maar ook naar de rankings te gaan en de verschillende modi van de game. Echter had ik een paar keer dat ik niet na de singleplayer modus kon gaan en kwam er dan achter dat ik een bepaald vliegtuig had geselecteerd, waardoor je er blijkbaar niet bij kon. Heel vaag in ieder geval en ook eigenlijk niet nodig.

Ondanks dat de game een hele vette ervaring was en ook gewoon meer dan een voldoende verdiend, moet ook nog een kleine bugs worden genoteerd. Soms wil de camera namelijk tijdelijk verschuiven en dat is echt hinderlijk als je midden in je gevecht zit of juist al aan het worstelen bent om je vliegtuig goed te laten draaien. Echter lijkt dat gelukkig steeds minder heftig en vaak te gebeuren, dus er wordt wel aan gewerkt.

Aces of Thunder is een game die ik in ieder geval de komende maanden nog vaak ga spelen en hoop dat ze de game ook nog blijven ondersteunen met nieuwe content. Oh ja voor ik het vergeet: de game heeft niet alleen Tweede Wereldoorlog vliegtuigen maar ook een aantal uit de eerste Wereldoorlog. Kortom nog meer pret en nog meer uitdaging om je vliegkunsten te verbeteren!

Uitgever: Gajin Entertainment

Ontwikkelaar: Gajin Entertainment

Releasedatum: 3 februari 2026

Platform: PC, PlayStation VR2

Gespeeld op: PlayStation VR2