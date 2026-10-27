Silent Hill-remake mikt volgens bericht op release in 2027

De remake van de originele Silent Hill verschijnt mogelijk in 2027. Volgens een nieuw rapport zijn ook de eerste twee acteurs aan het project van Bloober Team verbonden, al zijn hun rollen nog niet bekend.

Fans van survivalhorror kunnen mogelijk volgend jaar terugkeren naar de mistige straten van Silent Hill. De remake van de oorspronkelijke game uit 1999, die wordt ontwikkeld door Bloober Team in samenwerking met Konami, mikt volgens een bericht van MP1st op een release in 2027.

De ontwikkelaar en uitgever hebben nog geen officiële releasedatum bekendgemaakt. Het genoemde jaar moet daarom voorlopig als een gerapporteerd doel worden beschouwd en niet als een bevestigde releasedatum.

Eerste namen uit de cast bekend

Volgens het rapport zijn de Britse acteurs Gabrielle Fritz en Jade Matthew bij het project betrokken. Welke personages zij gaan spelen, is nog niet bekendgemaakt.

Fritz heeft ervaring met zowel televisie als videogames. Zo werkte ze eerder mee aan Battlefield 2042 en Wolfenstein II: The New Colossus. Matthew heeft eveneens ervaring in de entertainmentindustrie en wordt in het rapport genoemd als een van de acteurs die aan de remake verbonden zijn.

Het is nog onduidelijk wie de hoofdrol van Harry Mason gaat vertolken. Ook is niet bekend of Fritz en Matthew verantwoordelijk zijn voor de stemmen, motion capture of beide onderdelen van hun personages.

Terugkeer naar de originele Silent Hill

De nieuwe versie is een remake van de eerste Silent Hill, die in 1999 verscheen voor de originele PlayStation. In die game reist Harry Mason naar het gelijknamige stadje op zoek naar zijn vermiste dochter Cheryl. Daar raakt hij verstrikt in een angstaanjagende wereld vol monsters, geheimen en psychologische horror.

Bloober Team is geen onbekende binnen de franchise. De Poolse studio ontwikkelde eerder de remake van Silent Hill 2, die in 2024 verscheen. Konami meldde in januari 2026 dat die game wereldwijd vijf miljoen keer was verkocht.

De samenwerking tussen Konami en Bloober Team voor de remake van de eerste game werd in 2025 officieel bevestigd. Concrete details over de gameplay, de platforms en de releasedatum ontbreken vooralsnog.

Wanneer verschijnt de Silent Hill-remake?

Volgens MP1st mikt de ontwikkeling op een release in 2027, maar een officiële bevestiging ontbreekt. Ook is nog niet bekend wanneer Konami of Bloober Team nieuwe beelden of meer informatie over het project naar buiten brengt.

Voorlopig zullen fans dus moeten afwachten wanneer Harry Mason zijn terugkeer maakt. Als het gerapporteerde releaseschema wordt aangehouden, kan 2027 een belangrijk jaar worden voor liefhebbers van de klassieke survivalhorrorgame.