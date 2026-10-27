Nieuws

Silent Hill-remake mikt volgens bericht op release in 2027

Silent Hill remake
Joey Hasselbach

Previous Article
Nintendo kondigt nieuwe Indie World Showcase aan voor morgen
Next Article
Waarom Konami zijn Silent Hill-ontwikkelaars bewust in het duister hield
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Widget Title
Review: Control Resonant – Remedy laat zijn bizarre kant opnieuw zien
Review : Orbitals – Een korte, maar charmante co-opervaring
Onimusha Way of the Sword
Review: Onimusha Way of the Sword – Capcom hakt er flink op los!
Star Wars Zero Company launch trailer
Review: Star Wars Zero Company – Een tactische missie die je niet zomaar loslaat
Gamingnation

Gamingnation 2024 | Privacybeleid | Vacatures | Contact |