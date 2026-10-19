Cronos: Lazarus brengt een nieuw hoofdstuk vol horror en actie

Horrorfans kunnen zich opmaken voor een nieuw hoofdstuk in het universum van Cronos: The New Dawn. Met Cronos: Lazarus werkt Bloober Team aan een verhaaluitbreiding waarin de Warden centraal staat.

De uitbreiding belooft een agressievere speelstijl, nieuwe vaardigheden en een gevaarlijke tegenstander die het op de hoofdpersoon heeft gemunt.

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Een nieuw verhaal in de wereld van Cronos

In Cronos: Lazarus kruipen spelers in de huid van de Pathfinder, die langzaam verandert in de Warden die spelers kennen uit Cronos: The New Dawn. Het verhaal geeft meer inzicht in zijn verleden en zijn ontwikkeling, terwijl hij een missie probeert uit te voeren die het Collectief nooit mag ontdekken.

De situatie wordt er niet eenvoudiger op wanneer een nieuwe jager wordt ingezet om hem op te sporen en uit te schakelen. Spelers moeten alles op alles zetten om deze dreiging te overleven en hun missie tot een goed einde te brengen.

Snellere gevechten en nieuwe vaardigheden

Waar het origineel sterk leunt op zorgvuldig gekozen gevechten en het efficiënt gebruiken van schaarse middelen, legt Cronos: Lazarus meer nadruk op snelle en agressieve actie. De Pathfinder krijgt nieuwe mogelijkheden om vijanden te slim af te zijn.

Zo kunnen spelers teleporteren om zich snel door gebieden te verplaatsen en een lokmiddel achterlaten om vijanden op het verkeerde been te zetten. Ook het nieuwe wapen Gladius maakt deel uit van het arsenaal. Tegelijkertijd vormt de meedogenloze achtervolger een serieuze uitdaging, waardoor spelers hun vaardigheden slim moeten inzetten.

Wanneer verschijnt Cronos: Lazarus?

Cronos: Lazarus staat gepland voor het najaar van 2026 en verschijnt voor pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Met de uitbreiding wil Bloober Team het verhaal van Cronos: The New Dawn verder uitdiepen en spelers een intensere ervaring voorschotelen. Voor liefhebbers van duistere sciencefiction en survivalhorror is dit een titel om in de gaten te houden.

Ga jij terug naar de wereld van Cronos?

De combinatie van een duister verhaal, nieuwe vaardigheden en een meedogenloze vijand klinkt als een interessante uitbreiding op het origineel. Of de agressievere gevechten de horrorervaring nog spannender maken, moet uiteindelijk blijken.

Ga jij aan de slag met Cronos: Lazarus, of wacht je liever op de eerste ervaringen van andere spelers? Laat het ons weten in de reacties!