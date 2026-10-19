De ontwikkeling van bekende games verloopt niet altijd even soepel. Dat geldt ook voor Red Dead Redemption en Bully, twee geliefde titels van Rockstar Games.



Medeoprichter Dan Houser heeft verteld dat beide games tijdens de ontwikkeling meerdere keren dreigden te mislukken. Uiteindelijk zorgden een sterk ontwikkelingsteam en belangrijke doorbraken ervoor dat de projecten toch werden afgerond.

Red Dead Redemption stond meerdere keren op losse schroeven

Volgens Houser waren er tijdens de ontwikkeling van Red Dead Redemption verschillende momenten waarop het project bijna niet doorging. Het maken van een openwereldgame in het Wilde Westen bracht uitdagingen met zich mee. Het team moest ontdekken wat een dergelijke game interessant maakte en hoe de verschillende onderdelen goed op elkaar konden aansluiten.

Uiteindelijk bleek vooral de inzet van het ontwikkelingsteam doorslaggevend. De belangrijkste teamleden bleven achter hun visie staan en zochten naar oplossingen voor de problemen die tijdens de ontwikkeling ontstonden.

Het resultaat was Red Dead Redemption, dat in 2010 verscheen en uitgroeide tot een van de bekendste franchises van Rockstar.

Ook de ontwikkeling van Bully verliep moeizaam

Niet alleen Red Dead Redemption kende een lastige ontwikkeling. Ook Bully, de game waarin spelers de rol aannemen van scholier Jimmy Hopkins, had volgens Houser lange tijd moeite om zijn definitieve vorm te vinden.

Het concept was anders dan wat Rockstar met Grand Theft Auto deed. In plaats van een grote open wereld vol auto’s en vuurwapens draaide Bully om het leven op een kostschool, inclusief lessen, rivaliserende groepjes en kattenkwaad.

Dat maakte het voor het ontwikkelingsteam lastig om te bepalen welke activiteiten de game interessant zouden maken. Pas relatief laat begon alles volgens Houser goed samen te komen. Kleine ideeën en werkende spelelementen hielpen het team uiteindelijk om de juiste richting te vinden.

Ook de controverse rond het concept en de naam van de game zorgde voor extra druk. Daardoor kon Rockstar niet op dezelfde manier aandacht aan de game besteden als bij andere projecten.

Een sterk team kan het verschil maken

De verhalen achter beide games laten zien hoe onzeker gameontwikkeling kan zijn, zelfs bij een studio met de ervaring en middelen van Rockstar. Een project kan lange tijd worstelen met zijn identiteit of technische problemen, terwijl één belangrijke doorbraak uiteindelijk alles op zijn plek laat vallen.

Volgens Houser spelen toeval, een goede speelbare versie en de mensen achter een project allemaal een rol bij het redden van een game die dreigt vast te lopen.

Dat maakt het succes van games als Red Dead Redemption en Bully achteraf misschien nog opmerkelijker. Beide titels hadden een heel andere uitkomst kunnen hebben als het team op de moeilijke momenten de handdoek in de ring had gegooid.

Welke Rockstar-game had jij niet willen missen?

Zowel Red Dead Redemption als Bully hebben door de jaren heen een eigen plek veroverd binnen het aanbod van Rockstar Games. Het is dan ook bijzonder om te horen dat beide projecten bijna niet tot een volwaardige release waren gekomen.

Welke game van Rockstar had jij absoluut niet willen missen? Laat het ons weten in de reacties!