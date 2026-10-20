GTA 5 en 10 andere games verlaten PlayStation Plus in november

Rockstar lijkt zich ook via de PlayStation Plus catalogus klaar te maken voor de release van GTA 6. Immers verlaten GTA 5 en Red Dead Redemption 2 de service in november.

In de “laatste kans” sectie van de PlayStation Plus catalogus zijn namelijk 11 games te vinden, waarvan dus twee games van Rockstar. Op 10 november zullen de volgende games de service, verlaten:

Red Dead Redemption 2

Football Manager 26

Grand Theft Auto 5 (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) The Talos Principle 2

Cricket 24

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Rock of Ages 3: Make & Break

Earth Defence Force 4.1: The Shadow of New Despair

Rapala Pro Series

Yet Another Zombie Defense HD

PlayStation Plus voegt elke maand een complete set games toe aan de verschillende abonnementsniveaus. Met de Extra- en Premium-niveaus krijgen spelers toegang tot een volledige bibliotheek met PS5- en PS4-games, de zogenaamde Game Catalogus. Elke maand worden er nieuwe games aan de bibliotheek toegevoegd en worden er ook games verwijderd. Nu is de lijst met verwijderde games bekendgemaakt.