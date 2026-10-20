Fans van Star Wars: Battlefront hebben mogelijk iets om naar uit te kijken. Volgens nieuwe geruchten zou Lucasfilm gesprekken voeren met meerdere studio’s over een nieuwe game in de populaire shooterfranchise.

Daarbij worden onder meer DICE, Bungie en Respawn genoemd. Een officiële aankondiging ontbreekt vooralsnog.

DICE en Bungie genoemd als mogelijke ontwikkelaars

Volgens een bericht van Insider Gaming, dat op 19 oktober verscheen, zou Lucasfilm bij verschillende studio’s hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden voor een nieuwe Star Wars: Battlefront. De informatie is afkomstig van geruchten die werden gedeeld door Electronic Gaming Monthly en onder de aandacht werden gebracht door journalist Jeff Grubb.

DICE en Bungie zouden daarbij als mogelijke kandidaten zijn genoemd. DICE ontwikkelde eerder al Star Wars: Battlefront uit 2015 en Star Wars: Battlefront II uit 2017. Een eventuele terugkeer van de studio zou daarmee aansluiten bij de eerdere samenwerking rond de franchise.

De mogelijke betrokkenheid van Bungie is opvallender. De studio is vooral bekend van Destiny en werkt daarnaast aan Marathon. Of Bungie daadwerkelijk betrokken is bij een nieuwe Battlefront, en zo ja in welke rol, is niet duidelijk.

Ook Respawn duikt op in het geruchtencircuit

Een dag later kwam er een nieuwe ontwikkeling bij. Joe Brammer, CEO van Bulkhead, liet op sociale media weten dat hij had gehoord dat DICE en Respawn aan Star Wars: Battlefront 3 werken.

Dat is een andere claim dan het eerdere bericht over mogelijke gesprekken met DICE en Bungie. Brammer gaf zelf aan dat zijn informatie gebaseerd is op wat hij had gehoord. Zijn uitspraak vormt daarmee geen officiële bevestiging van de ontwikkeling of de betrokkenheid van de genoemde studio’s.

Respawn is geen onbekende binnen het Star Wars-universum. De studio ontwikkelde onder meer Star Wars Jedi: Fallen Order en Star Wars Jedi: Survivor. Of Respawn daadwerkelijk aan een nieuwe Battlefront werkt, blijft voorlopig onzeker.

Wanneer verschijnt Star Wars: Battlefront 3?

Voorlopig is er weinig zekerheid over de toekomst van de franchise. Lucasfilm, EA en de genoemde studio’s hebben de geruchten niet officieel bevestigd. Ook is er niets bekendgemaakt over mogelijke gameplay, platforms of een releasedatum.

Mocht er daadwerkelijk aan een nieuwe Star Wars: Battlefront worden gewerkt, dan is het bovendien onduidelijk hoe ver de ontwikkeling gevorderd zou zijn. Zelfs wanneer de eerste gesprekken al plaatsvinden, hoeft dat niet te betekenen dat de productie van een game daadwerkelijk is begonnen.

Fans zullen dus nog even geduld moeten hebben. Na Star Wars: Battlefront 2 uit 2017 is er nog geen officieel aangekondigd derde deel verschenen, waardoor de nieuwe geruchten ongetwijfeld de nodige belangstelling zullen wekken.

Zou jij graag een nieuwe Star Wars: Battlefront zien verschijnen? En welke studio zou volgens jou het beste passen bij een derde deel? Laat het weten in de reacties!