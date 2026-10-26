Fans van Shenmue moeten langer wachten op de vernieuwde versie van Shenmue III. Uitgever ININ Games heeft bevestigd dat Shenmue III Enhanced begin 2027 verschijnt. De game stond eerder gepland voor een release in 2026.

De vernieuwde versie van Shenmue 3 laat langer op zich wachten dan verwacht. ININ Games heeft via een nieuwsbrief laten weten dat de ontwikkeling nog wat extra tijd nodig heeft. Volgens de uitgever wordt er vooruitgang geboekt en worden de laatste details afgerond. Een concrete releasedatum is nog niet bekendgemaakt. <Cite refs={[“turn939515search0″,”turn939515search1”]}/>

De aankondiging komt na een periode waarin weinig nieuws over de Enhanced Edition naar buiten kwam. Met de nieuwe releasedatum heeft de uitgever in ieder geval duidelijkheid gegeven aan spelers die uitkijken naar de terugkeer van Ryo Hazuki op moderne platforms.

Shenmue3Enhanced has an update from Inin regarding its potential release window and this may not be the best of news and information… but it’s at least something, and while the wait for Shenmue3Enhanced still continues and is ongoing, this is a sign of things going in the right direction. The newsletter says as follow: "We’re well aware that you’re eagerly awaiting the chance to see Ryo shine like never before, for the first time on several modern consoles. Development is taking time to get everything right, and we’re making great progress while finalizing the last details.

We’ll have more details to share with you soon and are looking forward to this release in early 2027!" Newsletter found by @Shenmue_Dojo Discord user @dragonseye76 #Shenmue3Enhanced

#LetsGetShenmue4 — Shenmue Village 🐉 #LetsGetShenmue4 #ShenmueAnime2 (@ShenmueVillage) October 25, 2026

Shenmue 3 krijgt verbeterde graphics en prestaties

Shenmue III Enhanced moet de meest complete versie van het avontuur worden. De vernieuwde editie krijgt scherpere textures, verbeterde details en kortere laadtijden. Daarnaast wordt ondersteuning voor DLSS en FSR toegevoegd op platforms waar deze technieken worden ondersteund.

Ook de wereld moet levendiger aanvoelen. In Niaowu, een van de belangrijkste locaties in de game, zullen meer NPC’s aanwezig zijn. Daarmee wil ontwikkelaar Ys Net de omgeving een grotere indruk van bedrijvigheid geven.

Een andere opvallende toevoeging is de klassieke cameramodus, geïnspireerd op Shenmue en Shenmue II. Spelers krijgen daarmee de mogelijkheid om de game vanuit een perspectief te beleven dat beter aansluit bij de eerste twee delen.

Gameplay wordt toegankelijker

Naast technische verbeteringen bevat de Enhanced Edition verschillende aanpassingen aan de gameplay. Zo kunnen spelers de stamina-instellingen aanpassen, wordt de gezondheid voor gevechten hersteld en worden de financiële drempels tijdens de voortgang verlaagd.

Ook komen er verbeteringen voor spelers die minder tijd kwijt willen zijn aan gesprekken en tussenfilmpjes. Deze kunnen worden overgeslagen en de timingvensters voor quick-time events worden ruimer gemaakt.

De aanpassingen zijn optioneel. Spelers die de oorspronkelijke ervaring willen behouden, kunnen de belangrijkste wijzigingen uitschakelen. Zo probeert ININ Games zowel nieuwe spelers als liefhebbers van de originele versie tegemoet te komen.

Naar pc, PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2

Shenmue III Enhanced verschijnt voor pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Daarmee komt het avontuur ook beschikbaar op platforms waarop de oorspronkelijke versie niet verscheen.

Vooral de komst naar de Nintendo Switch 2 is interessant voor spelers die het avontuur graag onderweg willen beleven. Volgens eerdere informatie komt deze versie ook fysiek uit op een volledige cartridge.

De Enhanced Edition werd in augustus 2025 aangekondigd. Sindsdien heeft ININ Games verschillende verbeteringen toegelicht, maar de precieze releasedatum blijft voorlopig onbekend.

Wanneer verschijnt Shenmue 3 Enhanced?

ININ Games mikt nu op een release in begin 2027. Een specifieke dag of maand is nog niet bevestigd. De uitgever belooft op een later moment meer informatie te delen.

Voor fans betekent dit opnieuw wat extra geduld. Met de verbeterde graphics, de klassieke cameramodus en de optionele gameplay-aanpassingen lijkt de Enhanced Edition in ieder geval meer te bieden dan een eenvoudige port van het origineel.

Zodra ININ Games de definitieve releasedatum bekendmaakt, lees je dat uiteraard op GamingNation.