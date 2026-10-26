Nieuws

Geannuleerde Mass Effect-game zou alle keuzes meenemen

Mass Effect Universe
Joey Hasselbach

Previous Article
Shenmue III Enhanced verschijnt pas in 2027, uitgever bevestigt uitstel
Next Article
Xbox wilde naar verluidt 800 miljoen dollar van Netflix voor zeven jaar aan gameverfilmingen
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Widget Title
Review : Orbitals – Een korte, maar charmante co-opervaring
Onimusha Way of the Sword
Review: Onimusha Way of the Sword – Capcom hakt er flink op los!
Star Wars Zero Company launch trailer
Review: Star Wars Zero Company – Een tactische missie die je niet zomaar loslaat
Duskfade
Review: Duskfade- een kleurrijke ode aan platformklassiekers
Gamingnation

Gamingnation 2024 | Privacybeleid | Vacatures | Contact |