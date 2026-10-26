Netflix zou 500 miljoen dollar hebben geboden voor de exclusieve rechten om zeven jaar lang films en series te maken van Xbox-franchises.

Microsoft zou dat bedrag echter te laag hebben gevonden en 800 miljoen dollar hebben geëist. De onderhandelingen liepen uiteindelijk op niets uit.

Microsoft en Netflix hebben naar verluidt onderhandeld over een omvangrijke samenwerking rond Xbox-franchises. De streamingdienst wilde de exclusieve rechten verwerven om gedurende zeven jaar films en series te maken op basis van de games van Xbox. Volgens een rapport van Puck, waarover onder meer Video Games Chronicle bericht, bood Netflix hiervoor 500 miljoen dollar. Xbox zou vervolgens hebben ingezet op 800 miljoen dollar.

De onderhandelingen zouden uiteindelijk zijn vastgelopen. Volgens de berichtgeving speelt ook het vertrek van Netflix-topvrouw Bela Bajaria een rol bij het afblazen van de plannen. Xbox zou inmiddels liever kleinere overeenkomsten met meerdere partners sluiten dan al zijn franchises onder één exclusieve deal onder te brengen.

Xbox wilde meer geld voor de rechten

Het verschil tussen het vermeende bod van Netflix en de vraagprijs van Xbox bedroeg maar liefst 300 miljoen dollar. Voor een overeenkomst die zeven jaar zou lopen, ging het dus om een aanzienlijk verschil van inzicht over de waarde van de gamemerken van Microsoft.

Het is niet duidelijk welke franchises precies onder de voorgestelde overeenkomst zouden vallen. Xbox beschikt over een uitgebreide catalogus met bekende namen, waaronder Halo, Gears of War, Doom en Fallout. Een exclusieve overeenkomst had Netflix mogelijk een sterke positie gegeven bij toekomstige verfilmingen van deze merken.

De genoemde bedragen zijn overigens niet officieel bevestigd door Microsoft of Netflix. De informatie is afkomstig uit berichtgeving van Puck, die zich beroept op bronnen die bekend zouden zijn met de onderhandelingen.

Xbox kiest liever voor meerdere partners

Hoewel de onderhandelingen met Netflix naar verluidt zijn stukgelopen, betekent dit niet dat Xbox afziet van films en series gebaseerd op zijn games. Integendeel: Microsoft wil zijn franchises juist verder uitbreiden naar andere vormen van entertainment.

Het bedrijf zou nu inzetten op kleinere overeenkomsten met verschillende partners. Daardoor kan Xbox per franchise bekijken welke studio of streamingdienst het beste past bij een mogelijke verfilming.

Dat biedt ook ruimte om verschillende soorten projecten naast elkaar te ontwikkelen. Een grote live-actionserie hoeft bijvoorbeeld niet bij dezelfde partij terecht te komen als een animatieserie. Xbox kan zo meer controle houden over de manier waarop zijn verschillende merken worden gebruikt.

Eerder werkte Microsoft al samen met Paramount voor de live-actionserie van Halo. Daarnaast werkt Netflix aan animatieseries gebaseerd op Minecraft en Diablo. Die projecten staan los van de mislukte onderhandelingen over de vermeende exclusieve overeenkomst.

Minecraft en Diablo blijven naar Netflix komen

Ondanks het afketsen van de grotere overeenkomst blijft de samenwerking tussen beide bedrijven bestaan. Xbox liet in een reactie aan Puck weten dat er een recordhoeveelheid belangstelling is voor zijn intellectuele eigendommen. Ook benadrukte het bedrijf dat Netflix een gewaardeerde partner is.

Daarbij verwees Xbox specifiek naar de aankomende animatieseries van Minecraft en Diablo. Deze projecten staan nog steeds op de planning.

Netflix heeft zelf niet inhoudelijk gereageerd op de berichtgeving over de onderhandelingen. Daardoor blijven de precieze voorwaarden van het oorspronkelijke voorstel en de redenen achter het mislukken van de deal grotendeels onduidelijk.

Wat betekent dit voor toekomstige Xbox-verfilmingen?

Het mislukken van de onderhandelingen betekent mogelijk dat Xbox-franchises in de toekomst bij meerdere streamingdiensten en filmstudio’s terechtkomen. Voor Microsoft biedt dat de mogelijkheid om per project afspraken te maken, in plaats van zeven jaar lang exclusief met één partij samen te werken.

Voor Netflix betekent het dat de streamingdienst niet automatisch de exclusieve bestemming wordt voor toekomstige Xbox-verfilmingen. De bestaande projecten rond Minecraft en Diablo laten echter zien dat de samenwerking tussen beide bedrijven gewoon doorgaat.

Of Xbox uiteindelijk meer geld weet te krijgen voor de afzonderlijke licenties, moet nog blijken. Voorlopig lijkt Microsoft vooral te willen voorkomen dat één overeenkomst de mogelijkheden voor zijn uitgebreide gamecatalogus te veel beperkt.

Bron: Video Games Chronicle, op basis van berichtgeving van Puck.