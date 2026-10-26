Een derde Helldivers-game staat voorlopig niet op de planning. Volgens Johan Pilestedt, Chief Creative Officer bij Arrowhead Game Studios, zou Helldivers 2 vooral met zichzelf concurreren als er nu een vervolg verschijnt.

De studio richt zich daarom op het verder verbeteren van de huidige game.

Fans die hopen op een snelle aankondiging van Helldivers 3 moeten voorlopig geduld hebben. Arrowhead Game Studios wil de aandacht voorlopig bij Helldivers 2 houden. Volgens Johan Pilestedt werkt ongeveer 95 procent van de studio aan updates voor de coöperatieve shooter. Een klein team houdt zich ondertussen bezig met het ontwikkelen van een prototype voor een volgende game, maar het is niet bekend of dit project iets met Helldivers te maken heeft.

In een gesprek met Rock Paper Shotgun legde Pilestedt uit waarom een derde deel op dit moment weinig zin zou hebben. Een vervolg zou spelers opnieuw laten beginnen en kan daarmee de bestaande community verdelen. Volgens hem is het verstandiger om de huidige game verder uit te bouwen dan om het momentum van Helldivers 2 op te geven.

Helldivers 2 moet blijven groeien

Sinds de release in 2024 is Helldivers 2 uitgegroeid tot een van de grootste successen van PlayStation. De game verscheen oorspronkelijk voor pc en PlayStation 5 en kwam later ook naar Xbox Series S/ X.

De kracht van de shooter zit volgens Pilestedt niet alleen in de gameplay, maar ook in de community. Spelers nemen vrienden mee, delen memes en keren terug voor nieuwe missies en updates. Daardoor kan de game volgens hem uitgroeien tot een langdurige hobby, vergelijkbaar met LEGO of Warhammer.

Een vervolg zou die opgebouwde gemeenschap juist kunnen verstoren. Spelers moeten dan mogelijk overstappen naar een nieuwe game, terwijl de huidige versie nog volop mogelijkheden biedt voor verdere uitbreiding.

‘De grootste concurrent van Helldivers 3 is Helldivers 2’

Pilestedt ziet vooral een risico in het uitbrengen van een vervolg dat te veel lijkt op de huidige game. Als Helldivers 3 grotendeels dezelfde ervaring biedt, bestaat de kans dat spelers verdeeld raken over twee titels.

Volgens de ontwikkelaar heeft een nieuw deel alleen zin wanneer het voldoende verschilt van Helldivers 2, zodat beide games naast elkaar kunnen bestaan. Voorlopig ziet Arrowhead meer waarde in het dagelijks verbeteren van de bestaande game dan in het opnieuw opbouwen van een spelersbestand.

Daarbij uitte Pilestedt ook kritiek op de bredere live-service-industrie. Volgens hem werkt de traditionele aanpak, waarbij uitgevers voortdurend nieuwe games of diensten introduceren om spelers vast te houden, niet meer vanzelfsprekend.

Wat maakt Arrowhead hierna?

Hoewel het grootste deel van de studio aan Helldivers 2 werkt, wordt er achter de schermen wel aan een nieuw project gedacht. Een klein team bouwt momenteel een prototype van de volgende game van Arrowhead.

Over de inhoud daarvan is nog weinig bekend. Pilestedt heeft niet bevestigd dat het om Helldivers 3 gaat. Het is dus mogelijk dat de studio aan een volledig nieuwe franchise werkt.

Voorlopig lijkt Arrowhead vooral te willen voorkomen dat het te snel groeit of zijn aandacht te veel verspreidt. De studio wil eerst blijven bouwen aan het succes dat het met Helldivers 2 heeft bereikt.

Voorlopig blijft Helldivers 2 centraal staan

Een derde deel is daarmee niet definitief uitgesloten, maar Arrowhead ziet op dit moment geen reden om haast te maken. Zolang Helldivers 2 een actieve community heeft en ruimte biedt voor nieuwe content, blijft het huidige deel de belangrijkste prioriteit.

Voor spelers betekent dit dat de komende tijd vooral in het teken staat van updates en verbeteringen. Een eventuele opvolger moet volgens Pilestedt uiteindelijk iets nieuws bieden, in plaats van simpelweg de bestaande ervaring te vervangen.

Bron: Video Games Chronicle, op basis van een interview met Johan Pilestedt door Rock Paper Shotgun.