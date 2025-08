Mafia: The Old Country, Metal Gear Solid Delta Snake Eater en meer in releases augustus

Het najaar begint zich langzaamaan weer aan te melden en augustus kent een flink aantal AAA-releases. Zo verschijnen games als Mafia: The Old Country, Metal Gear Solid Delta Snake Eater en nog veel meer!

Game releases augustus 2025:

Catto’s Post Office (pc) – 4 augustus

Valiant Tactics (pc) – 4 augustus

Dfiance (pc) – 4 augustus

1000 Deaths (pc) – 7 augustus

Gradius Origins (Switch) – 7 augustus

Hidden Memories of the Gardens Between (Quest, pc vr) – 7 augustus

The House of the Dead 2: Remake (Switch en pc) – 7 augustus



Wildwood Down (pc) – 7 augustus

Mafia: The Old Country (PS5, Series X en S en pc) – 8 augustus

Slackjaw (pc) – 8 augustus

Echoes of the End (PS5, Series X en S en pc) – 12 augustus

Fallen City Brawl (pc) – 12 augustus

Senua’s Saga: Hellblade 2 Enhanced (PS5, Series X en S en pc) – 12 augustus

Shields of Loyalty (pc) – 12 augustus

A Fistful of Yankees (pc) – 14 augustus

Drag x Drive (Switch 2) – 14 augustus

Madden NFL 26 (PS5, Series X en S, Switch en pc) – 14 augustus

Sword of the Sea



Midnight Murder Club (PS5 en pc) – 14 augustus

Ovis Loop (pc) – 14 augustus



Sword of the Sea (PS5 en pc) – 19 augustus

Black Myth: Wukong (Series X en S) – 20 augustus

Discounty (PS5, Series X en S, Switch en pc) – 21 augustus

Particle Hearts (PS5, Series X en S, Switch en pc) – 25 augustus

Gears of War: Reloaded (PS5, Series X en S en pc) – 26 augustus

Helldivers 2 (Xbox Series X en S) – 26 augustus

Super Robot Wars Y (PS5 en pc) – 27 augustus

Story of Seasons: Grand Bazaar (Switch en Switch 2) – 27 augustus

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, Series X en S en pc) – 28 augustus

Kirby en de Vergeten Wereld Switch 2 Edition (Switch 2) – 28 augustus

The Knightling (PS5, Series X en S, Switch en pc) – 28 augustus

Lost Soul Aside (PS5, PS4 en pc) – 29 augustus



Shinobi: Art of Vengeance (PS5, PS4, Series X en S, Xbox One en pc) – 29 augustus

Welke games willen jullie deze maand in huis halen? Of gaan jullie liever aan de slag met de bèta van Battlefield 6? Of je veel te grote backlog?