Battlefield 6 bevat SBMM, maar die verschilt per modus

De multiplayer van Battlefield 6 zal gebruik maken van een eigen variant op skill based matchmaking (SBMM).

Dit heeft EA laten weten in een persbriefing tijdens de multiplayer onthulling van Battlefield 6. Daar gaf men te kennen hoe de skill based matchmaking te werk gaat en dat het in Battlefield 6 de focust legt op vier gebieden:

ping

locatie van de speler

beschikbaarheid van de sercers

een gedeelte skill factor

EA zou hebben laten weten dat de matchmaking factoren “variëren per game modus en aantal spelers”. Hoewel het nog onduidelijk is hoe dit in de praktijk werkt, lijkt het er op dat je voor elk potje een “generale SBMM” hebt en daarna een op team gebaseerde matchmaking.

In april van dit jaar liet een ontwikkelaar al weten hoe skill based matchmaking zou gaan werken in de nieuwe Battlefield en hoe dat werkte in Battlefield 2042. Battlefield Studios wil met hun systeem voorkomen dat alle goede spelers in hetzelfde team worden geplaatst.

David Sirland, een van de hoofdproducenten van Battlefield 6, zei destijds over de kwestie:

“We hebben een vaardigheidswaarde nodig om gebalanceerde teams te maken – ongeacht de totale vaardigheden op een server.

Battlefield is op zijn best wanneer je de all-out war-modi speelt met vrienden en verschillende soorten spelers en we willen dat niet beperken.”

Het lijkt erop dat, hoewel matchmaking op basis van skills in Battlefield 6 zal zitten (voordat je aan een match begint), er een tweede matchmaking-server zal zijn om teams in balans te brengen, in plaats van alle “sweaty” spelers in één lobby te gooien. Nou ja, dat is tenminste wat er gezegd wordt. Maar omdat SBMM zo’n hot topic is, weet ik zeker dat EA meer duidelijkheid zal scheppen naarmate de releasedatum nadert, of dat mensen informatie zullen dataminen in de aankomende Battlefield 6 bèta.