Overwatch brengt competitieve 6v6-modus tijdelijk terug naast 5v5

Blizzard geeft spelers van Overwatch binnenkort opnieuw de keuze tussen 5v5 en 6v6. Tijdens het eerste deel van Season 6 introduceert de ontwikkelaar een tijdelijke competitieve 6v6-modus met Role Queue. De testperiode duurt vier weken en moet duidelijk maken hoeveel belangstelling er is voor deze spelvariant.



Dat maakte gamedirecteur Aaron Keller bekend in een nieuwe Director’s Take. Volgens Keller is de community verdeeld over de ideale teamgrootte. Waar een deel van de spelers de voorkeur geeft aan de huidige 5v5-opzet, ziet een andere groep liever een terugkeer naar de oorspronkelijke zes spelers per team.

Blizzard heeft de afgelopen jaren verschillende experimenten uitgevoerd met 6v6. Zo werd Open Queue al aangepast naar zes spelers per team. Die variant is inmiddels uitgegroeid tot de op één na populairste spelmodus van Season 5. Uit onderzoek van Blizzard blijkt bovendien dat de voorkeuren voor 5v5 en 6v6 behoorlijk dicht bij elkaar liggen. Beide spelvarianten hebben een trouwe achterban.

6v6 krijgt eigen balansaanpassingen

Een van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe test is een aparte balansupdate voor 6v6. Tot nu toe profiteerde de modus grotendeels van aanpassingen die Blizzard voor de reguliere spelvarianten doorvoerde. Dat werkte niet voor iedere Hero even goed, waardoor sommige personages binnen 6v6 sterker of juist minder effectief uit de verf kwamen.

Met de nieuwe update wil Blizzard daar verandering in brengen. De ontwikkelaar gaat de balans specifiek afstemmen op de grotere teams. Deze aanpassingen gelden niet alleen voor de nieuwe Role Queue-variant, maar worden ook doorgevoerd in Open Queue 6v6.

Tijdens de eerste vier weken van Season 6 zijn er daardoor drie competitieve opties beschikbaar: de reguliere 5v5-modus, Open Queue 6v6 en de nieuwe Role Queue 6v6-test. Bij die laatste variant worden de rollen volgens de bekende 2-2-2-verdeling ingevuld.

Blizzard houdt ondertussen de wachttijden nauwlettend in de gaten. De toevoeging van een extra competitieve modus kan namelijk gevolgen hebben voor de matchmaking, zowel binnen 6v6 als bij andere spelvarianten. Volgens Keller moeten nieuwe aanpassingen aan het matchmaking-systeem voorkomen dat de wachttijden te veel oplopen.

Blizzard wil beide spelvarianten blijven ondersteunen

Een definitieve overstap naar 6v6 staat voorlopig niet op de planning. Blizzard ziet steeds duidelijker dat er binnen de community geen eenduidige voorkeur bestaat en wil spelers daarom niet langer dwingen om tussen beide spelvarianten te kiezen.

De ontwikkelaar wil 6v6 in de toekomst bovendien meer aandacht geven. Daarbij wordt gekeken naar aanvullende balansupdates en verschillende manieren om de spelmodus verder te ontwikkelen. Of dat uiteindelijk via Open Queue, Role Queue of een combinatie van beide gebeurt, hangt mede af van de resultaten van de komende testperiode.

Ook andere tijdelijke spelmodi blijven onderdeel van de plannen. Zo keert Mystery Madness in Season 1 van 2027 terug met een nieuw thema, aanvullende krachten en andere veranderingen.

Season 6 van Overwatch verschijnt binnenkort. De competitieve Role Queue 6v6-modus is vanaf de start van het seizoen beschikbaar en blijft gedurende de eerste vier weken speelbaar.