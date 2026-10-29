Het lijkt erop dat Bethesda binnenkort eindelijk meer duidelijkheid gaat geven over The Elder Scrolls VI. Volgens een nieuw bericht van The Verge wil de uitgever de officiële titel van de langverwachte RPG mogelijk al in november bekendmaken. De game zou The Elder Scrolls VI: Sentinel gaan heten, maar Bethesda heeft dit nog niet bevestigd.

Onthulling rond vijftien jaar Skyrim

The Elder Scrolls VI werd in 2018 aangekondigd, maar sindsdien heeft Bethesda nauwelijks nieuwe beelden of informatie over de game gedeeld. Daar komt mogelijk volgende maand verandering in. Volgens journalist Tom Warren van The Verge zou Microsoft de officiële titel van de RPG in november bekendmaken.

Dat moment is niet toevallig gekozen. Op 11 november is het precies vijftien jaar geleden dat The Elder Scrolls V: Skyrim verscheen. Een aankondiging rond die verjaardag zou een mooi moment zijn om de volgende stap in de reeks onder de aandacht te brengen.

Volgens het bericht gaat het voorlopig alleen om de officiële naam. Een uitgebreide gameplaypresentatie of een releasedatum wordt daarmee niet bevestigd.

The Elder Scrolls VI: Sentinel speelt zich mogelijk af in Hammerfell

De naam Sentinel doet al langer de ronde binnen de community. Ook de mogelijke locatie van de game is onderwerp van speculatie. Volgens het nieuwe bericht speelt The Elder Scrolls VI zich af in Hammerfell, een provincie uit de wereld van Tamriel die fans onder meer kennen uit eerdere games in de reeks.

Het bericht noemt daarnaast een verhaal waarin de geschiedenis van The Elder Scrolls en mysterieuze oude artefacten een belangrijke rol spelen. Het is echter nog niet duidelijk welke details Bethesda daadwerkelijk zal bevestigen.

De naam Sentinel past in ieder geval binnen de bestaande wereld van de franchise. Sentinel is een stad en koninkrijk in Hammerfell, waardoor de titel aansluit bij de theorieën die fans de afgelopen jaren hebben besproken.

Wanneer krijgen we eindelijk meer te zien?

Voorlopig blijft het afwachten of Bethesda de geruchten in november bevestigt. De studio heeft nog geen officiële aankondigingsdatum gedeeld en ook over een mogelijke releasedatum is niets bekendgemaakt.

Als de onthulling inderdaad rond de verjaardag van Skyrim plaatsvindt, krijgen fans mogelijk eindelijk een concreet aanknopingspunt na jaren van stilte. Voorlopig is het echter verstandig om de verwachtingen te temperen: een officiële titel is nog geen uitgebreide blik op de gameplay.

Zodra Bethesda meer bekendmaakt over The Elder Scrolls VI, lees je het op GamingNation.nl.