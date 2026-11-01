Meer dan GTA 6 en Ocarina of Time: dit zijn de releases van november 2026

Je zou haast denken dat de maand november gereserveerd staat voor GTA 6 en The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Toch verschijnen er deze maand nog veel meer games. We hebben de belangrijkste releases uiteraard weer voor jullie op een rijtje gezet!
De meest spraakmakende releases van november 2026
Uiteraard kijken de meesten van ons uit naar één game en dat is natuurlijk GTA 6. Na jarenlang wachten keren we eindelijk terug naar Vice City, ruim 24 jaar na onze vorige kennismaking met de stad.
Eerder deze maand verschijnt er overigens nog een remake van een Klassieker (inderdaad met hoofdletter K), want op 5 november kunnen we aan de slag met The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Verwacht voor die tijd ook nog een Retro review van het origineel op onze site!
Het is natuurlijk heel gaaf dat ShiftUp multiplatform gaat en dat Stellar Blade op de Nintendo Switch 2 verschijnt, maar moest de game echt op 5 november verschijnen? Hoewel de game natuurlijk heel anders is dan de OoT remake kunnen we ons niet voorstellen dat er heel veel Switch 2-eigenaren een andere game spelen, toch?
Ook zijn we bij de redactie benieuwd of Football Manager 27 dan eindelijk wel weet te scoren. Vorig jaar heeft de game niet alle fans en critici weten te overtuigen, maar wellicht weet Sports Interactive nu wel te overtuigen.
Game releases november 2026
|Datum
|Game
|Platformen
|2 november
|Gravhounds (Early Access)
|PC, Xbox Series X/S
|3 november
|Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered
|PC, PS5, Xbox Series, Switch 2
|4 november
|World of Warcraft: Forever
|PC
|5 november
|The Legend of Zelda: Ocarina of Time
|Switch 2
|5 november
|Edge of Memories
|PC, PS5, Xbox Series
|5 november
|Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition
|Switch 2
|5 november
|Stellar Blade Complete Edition
|Switch 2
|5 november
|Wielders of the Essence
|PC
|6 november
|Hasbro Games Junior Collection
|PC, PS4/PS5, Xbox, Switch
|10 november
|Football Manager 27
|PC, Mac, PS5, Xbox, Mobile
|10 november
|Tanuki: Pon’s Summer
|PC, PS4/PS5, Xbox, Switch
|10 november
|Warhammer Survivors
|PC, PS5, Xbox, Switch, mobiel
|10 november
|Nocturnal II
|PC, Switch
|10 november
|Shrek 2 Remastered
|PC, PS5, Xbox
|12 november
|Barbie Rewind
|PC, PS4/PS5, Xbox, Switch
|12 november
|Metaphor: ReFantazio
|Switch 2
|12 november
|Pikmin 4: Switch 2 Edition + Dandori Academy
|Switch 2
|12 november
|Sonic Pico Park
|PC, PS5, Xbox, Switch
|12 november
|Moomin: Midsummer Madness
|PC, Switch
|16 november
|Trees Hate You
|PC
|17 november
|Milki Delivery
|PC
|19 november
|Grand Theft Auto VI
|PS5, Xbox Series X/S
|24 november
|Gothic 3 Classic
|PC, PS5, Xbox
|27 november
|Am I Nima
|PC
Releasedata zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen.
Waar kijken jullie het meest naar uit? Laat het ons weten in de reacties!