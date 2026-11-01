Meer dan GTA 6 en Ocarina of Time: dit zijn de releases van november 2026

Je zou haast denken dat de maand november gereserveerd staat voor GTA 6 en The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Toch verschijnen er deze maand nog veel meer games. We hebben de belangrijkste releases uiteraard weer voor jullie op een rijtje gezet!

De meest spraakmakende releases van november 2026

Uiteraard kijken de meesten van ons uit naar één game en dat is natuurlijk GTA 6. Na jarenlang wachten keren we eindelijk terug naar Vice City, ruim 24 jaar na onze vorige kennismaking met de stad.

Eerder deze maand verschijnt er overigens nog een remake van een Klassieker (inderdaad met hoofdletter K), want op 5 november kunnen we aan de slag met The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Verwacht voor die tijd ook nog een Retro review van het origineel op onze site!

Het is natuurlijk heel gaaf dat ShiftUp multiplatform gaat en dat Stellar Blade op de Nintendo Switch 2 verschijnt, maar moest de game echt op 5 november verschijnen? Hoewel de game natuurlijk heel anders is dan de OoT remake kunnen we ons niet voorstellen dat er heel veel Switch 2-eigenaren een andere game spelen, toch?

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Ook zijn we bij de redactie benieuwd of Football Manager 27 dan eindelijk wel weet te scoren. Vorig jaar heeft de game niet alle fans en critici weten te overtuigen, maar wellicht weet Sports Interactive nu wel te overtuigen.

Game releases november 2026 Datum Game Platformen 2 november Gravhounds (Early Access) PC, Xbox Series X/S 3 november Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 4 november World of Warcraft: Forever PC 5 november The Legend of Zelda: Ocarina of Time Switch 2 5 november Edge of Memories PC, PS5, Xbox Series 5 november Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition Switch 2 5 november Stellar Blade Complete Edition Switch 2 5 november Wielders of the Essence PC 6 november Hasbro Games Junior Collection PC, PS4/PS5, Xbox, Switch 10 november Football Manager 27 PC, Mac, PS5, Xbox, Mobile 10 november Tanuki: Pon’s Summer PC, PS4/PS5, Xbox, Switch 10 november Warhammer Survivors PC, PS5, Xbox, Switch, mobiel 10 november Nocturnal II PC, Switch 10 november Shrek 2 Remastered PC, PS5, Xbox 12 november Barbie Rewind PC, PS4/PS5, Xbox, Switch 12 november Metaphor: ReFantazio Switch 2 12 november Pikmin 4: Switch 2 Edition + Dandori Academy Switch 2 12 november Sonic Pico Park PC, PS5, Xbox, Switch 12 november Moomin: Midsummer Madness PC, Switch 16 november Trees Hate You PC 17 november Milki Delivery PC 19 november Grand Theft Auto VI PS5, Xbox Series X/S 24 november Gothic 3 Classic PC, PS5, Xbox 27 november Am I Nima PC Releasedata zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen.

Waar kijken jullie het meest naar uit? Laat het ons weten in de reacties!