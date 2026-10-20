Steam Next Fest is weer begonnen! Van 19 tot en met 26 oktober kunnen pc-gamers kennismaken met duizenden aankomende games via gratis demo’s.



Met zoveel aanbod is het alleen niet eenvoudig om te bepalen welke games je daadwerkelijk moet proberen.

Volgens PC Gamer stonden er bij de perspreview maar liefst 8.011 demo’s op de lijst. Dat is ongeveer twee keer zoveel als tijdens de editie van juni 2026. Tussen al die nieuwe projecten zitten gelukkig ook games met opvallende ideeën en een eigen gezicht.

We zetten vier demo’s op een rij die je tijdens Steam Next Fest in de gaten kunt houden.

1. Frostrail: overleven in een bevroren wereld

In Frostrail draait alles om overleven in een wereld die door een ramp in een ijzige woestenij is veranderd. Je trein vormt je mobiele uitvalsbasis, maar om verder te komen moet je regelmatig de gevaarlijke buitenwereld in.

Daar verzamel je grondstoffen, verken je ruïnes en probeer je de reis in leven te voltooien. De combinatie van survival, crafting en coöperatieve gameplay maakt Frostrail interessant voor spelers die graag samen met vrienden op ontdekking gaan.

2. Last Round at the End of the World: een duister mysterie

Wie liever een ongemakkelijk avontuur beleeft, kan Last Round at the End of the World in de gaten houden. Deze folk-horrorgame speelt zich af in het vreemde stadje St. Nineveh, waar je in een eerstepersoonsperspectief de omgeving verkent en ontdekt welke personages te vertrouwen zijn.

De visuele stijl springt direct in het oog. Personages lijken samengesteld uit uitgeknipte afbeeldingen, wat het geheel een vervreemdende uitstraling geeft. Dat past goed bij een verhaal waarin offers, geheimen en vreemde gebeurtenissen centraal staan.

3. Penguin Colony: kosmische horror met pinguïns

Een pinguïn als hoofdpersonage in een horrorgame? Penguin Colony bewijst dat zelfs Antarctica een bijzonder onheilspellende plek kan zijn.

Je speelt een gewone pinguïn die verstrikt raakt in gebeurtenissen rond twee menselijke facties en een mysterieuze, oeroude entiteit. De game combineert een ongewone setting met invloeden uit de kosmische horror.

Het contrast tussen de pinguïn en de duistere gebeurtenissen maakt dit een van de opvallendste concepten om tijdens het festival te ontdekken.

4. Tenebris Somnia: retrohorror met echte filmbeelden

Tenebris Somnia kiest voor een bijzondere combinatie van klassieke pixelart en live-actionfilmbeelden. De game combineert de uitstraling van een ouderwetse horrorgame met scènes die met echte acteurs zijn opgenomen.

Tijdens het avontuur wachten puzzels, gevaarlijke ontmoetingen en bloederige confrontaties. De combinatie van twee verschillende visuele stijlen geeft de game een eigen identiteit en maakt hem interessant voor liefhebbers van klassieke survivalhorror.

Welke demo ga jij proberen?

Steam Next Fest loopt nog tot en met 26 oktober. Je kunt de deelnemende games gratis uitproberen en interessante titels aan je verlanglijst toevoegen om op de hoogte te blijven van hun releasedatum.

Met duizenden demo’s is er voor vrijwel iedere speler iets te ontdekken. Of je nu kiest voor een survivalavontuur, een vreemd horrormysterie of een experimentele indiegame: dit is het moment om nieuwe favorieten te vinden voordat ze verschijnen.

Bekijk alle deelnemende games op de officiële Steam Next Fest-pagina.