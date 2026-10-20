Een nieuwe vacature geeft meer inzicht in het vervolg op Lies of P. Ontwikkelaar Round8 Studio lijkt vast te houden aan de duistere actieformule van het origineel, maar dan in een wereld die geïnspireerd is op The Wizard of Oz. De mogelijke titel is Wonders of O.

Wat weten we tot nu toe?

Volgens de vacature, die door Insider Gaming werd ontdekt, wordt het spel ontwikkeld met Unreal Engine 5. De studio zoekt een character concept artist die onder meer personages, monsters, wapens, kostuums en accessoires gaat ontwerpen. Daarbij wordt gesproken over hoogwaardige graphics, uitgebreide leveldesigns en intense actie.

Ook lijkt het vervolg opnieuw naar pc en consoles te komen. De vacature vraagt namelijk om ervaring met gameontwikkeling voor beide platformtypen. Een officiële lijst met platforms of een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Van Pinokkio naar The Wizard of Oz

Het einde van de eerste game gaf al een aanwijzing dat het verhaal een andere kant op zou gaan. De verwijzing naar The Wizard of Oz voedde de theorie dat Dorothy een belangrijke rol krijgt in het volgende hoofdstuk.

Dat is een interessante keuze. Waar Lies of P het verhaal van Pinokkio omvormde tot een duistere Soulslike, biedt de wereld van Oz volop mogelijkheden voor nieuwe monsters, vreemde personages en macabere interpretaties van bekende sprookjesfiguren.

Of de gameplay daadwerkelijk grotendeels hetzelfde blijft, is nog niet bevestigd. De vacature geeft vooral aanwijzingen over de technische basis en de creatieve richting.

Ervaren Soulslike-spelers gezocht

Een opvallend detail uit de vacature is dat kandidaten minimaal dertig uur Lies of P moeten hebben gespeeld en ten minste drie Soulslike-games moeten hebben uitgespeeld. De studio zoekt dus expliciet iemand die het genre goed kent.

Dat past bij de verwachtingen rond het vervolg, maar betekent niet automatisch dat de game exact dezelfde opbouw als zijn voorganger krijgt. Daarvoor zullen we moeten wachten op officiële gameplaybeelden of meer informatie van de ontwikkelaar.

Wanneer verschijnt Wonders of O?

Voorlopig is er geen releasedatum bekend. Ook de naam Wonders of O is nog niet officieel als definitieve gametitel bevestigd. De vacature geeft wel een eerste indruk van de ambities van de studio.

Voor fans van Lies of P is er in ieder geval reden om dit project in de gaten te houden. Een duistere versie van The Wizard of Oz, gecombineerd met de actie en sfeer van het origineel, klinkt als een interessante volgende stap.