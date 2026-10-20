Koopt Xbox consoles terug voor onderdelen?

Microsoft biedt sommige inactieve Xbox-gebruikers naar verluidt tot 375 dollar aan tegoed voor hun Series X. Heeft de hardwarecrisis hier iets mee te maken?

Microsoft biedt sommige Xbox Series S/X-bezitters de mogelijkheid om hun console in te ruilen bij de Amerikaanse retailer Best Buy. In e-mails die verschillende gebruikers hebben gedeeld, worden tegoedbonnen tot 375 dollar voor een Xbox Series X en 200 dollar voor een Series S genoemd. De actie valt op, zeker nu Microsoft zelf heeft gewaarschuwd voor sterk stijgende kosten van geheugen en opslag.

Xbox stuurt inruilaanbod naar inactieve spelers

De actie werd op 19 oktober op X gedeeld door gebruiker eXtas1s. Microsoft vraagt in de e-mail of de ontvanger zijn console al een tijdje niet heeft gebruikt. Wie inmiddels Xbox-games op de pc speelt of op een andere manier toegang heeft tot Xbox-games, kan overwegen de console bij Best Buy in te ruilen.

Volgens berichtgeving van Kotaku hebben meerdere gebruikers gemeld dat zij een soortgelijke e-mail hebben ontvangen. De genoemde bedragen zijn maximumbedragen en worden als tegoed voor Best Buy aangeboden. Het daadwerkelijke bedrag kan afhankelijk zijn van het model en de staat van de console.

Het gaat vooralsnog om een aanbod dat bij de Amerikaanse retailer Best Buy is gemeld. Het is niet bekendgemaakt of dezelfde actie ook in Nederland of andere Europese landen wordt aangeboden.

Geheugen en opslag zijn fors duurder geworden

De timing van de actie is opvallend. Microsoft maakte in juni bekend dat de prijzen van geheugen- en opslagcomponenten meer dan 2,5 keer zo hoog waren geworden. Het bedrijf kondigde vervolgens nieuwe prijsverhogingen voor Xbox-consoles aan, die op 1 augustus 2026 ingingen.

Microsoft gaf destijds ook aan met winkelpartners samen te werken om gebruikte consoles tegen lagere prijzen beschikbaar te maken. Spelers die hun console niet meer gebruiken, zouden deze kunnen inruilen voor geld of winkeltegoed. De ingeruilde consoles zouden vervolgens goedkoper aan andere spelers worden aangeboden.

Het terugnemen van gebruikte consoles past dus bij een strategie die Microsoft eerder zelf heeft aangekondigd. Er is echter geen bewijs dat de huidige actie bedoeld is om consoles te demonteren en onderdelen opnieuw te gebruiken.

Waarom wil Xbox ongebruikte consoles terug?

Het inruilen van ongebruikte hardware kan meerdere voordelen hebben. Microsoft en zijn winkelpartners kunnen gebruikte consoles opnieuw aanbieden, waardoor spelers die minder willen uitgeven toch toegang krijgen tot Xbox-hardware.

Dat kan extra relevant zijn nu de prijzen van nieuwe consoles zijn gestegen. Een tweedehands Series X of Series S kan voor sommige consumenten een aantrekkelijker alternatief vormen.

Toch roept de actie vragen op. Het is opmerkelijk dat een consolefabrikant gebruikers actief aanmoedigt hun hardware in te ruilen, zeker wanneer de kosten van nieuwe consoles onder druk staan. Tegelijkertijd kan het aanbod juist een manier zijn om ongebruikte apparaten opnieuw in omloop te brengen en nieuwe spelers te bereiken.

Koopt Microsoft de consoles terug voor onderdelen?

Voorlopig is daar geen bewijs voor. In de officiële aankondiging van juni beschrijft Microsoft juist plannen om ingeruilde consoles opnieuw tegen lagere prijzen beschikbaar te maken. De nieuwe e-mails lijken bij dat plan aan te sluiten.

Of de ingezamelde consoles daadwerkelijk worden opgeknapt, doorverkocht of in bepaalde gevallen voor onderdelen worden gebruikt, is niet bekend. Microsoft heeft voor zover bekend geen specifieke uitleg gegeven over de verdere verwerking van de consoles uit deze campagne.

De actie laat wel zien hoe de stijgende hardwarekosten de consolemarkt beïnvloeden. Of dit vooral een slimme manier is om gebruikte hardware beschikbaar te houden of een teken van grotere problemen met de betaalbaarheid van Xbox-consoles, zal de komende tijd moeten blijken.