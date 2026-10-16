Activision denkt dat Grand Theft Auto 6 en Call of Duty: Modern Warfare 4 tot de grootste games van het jaar behoren. Dat stelt Tyler Bahl, marketingdirecteur bij Activision, in een interview met The Game Business. Daarbij maakte hij een opvallende vergelijking met de aankomende remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Activision ziet GTA 6 en Call of Duty als de grootste games

Tijdens het interview kreeg Bahl de vraag of de enorme belangstelling voor GTA 6 en de nieuwe Zelda-game de aandacht van spelers zou kunnen afleiden van Modern Warfare 4. De nieuwe Call of Duty verschijnt immers op 23 oktober, terwijl GTA 6 gepland staat voor 19 november 2026.

Bahl was duidelijk over zijn verwachtingen. Volgens de Activision-topman behoren GTA 6 en Modern Warfare 4 tot de twee grootste games van het jaar. Hij verwacht bovendien dat grote releases spelers opnieuw naar hun consoles kunnen lokken, wat ook voor andere games extra aandacht kan opleveren.

De marketingdirecteur benadrukte daarnaast het sociale aspect van Call of Duty. Uit onderzoek van Activision zou blijken dat samen spelen met vrienden voor veel spelers belangrijker is dan alleen de gevechten of de schietmechanieken.

Ook GTA 6 hoeft Call of Duty niet per se spelers te kosten

Bahl werd eveneens gevraagd of Activision rekening houdt met een mogelijke daling van het aantal Call of Duty-spelers wanneer GTA 6 verschijnt. Daarover wilde hij nog geen harde voorspelling doen.

Volgens hem is het ook mogelijk dat spelers beide games naast elkaar blijven spelen. Een grote release hoeft dus niet automatisch te betekenen dat een andere game aan populariteit verliest.

Dat is een interessante gedachte, al zal de daadwerkelijke impact pas duidelijk worden wanneer beide games beschikbaar zijn en spelers hun tijd verdelen.

Zelda maakt indruk ondanks een kleinere doelgroep

De vergelijking met Zelda is niet helemaal eerlijk wanneer alleen naar de totale koopintentie wordt gekeken. Volgens Amerikaanse cijfers van Circana, aangehaald door VGC, bedroeg de koopintentie voor Modern Warfare 4 in augustus 15 procent, tegenover ongeveer 10 procent voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Daarbij is het belangrijk om naar de beschikbare hardware te kijken. De potentiële doelgroep voor Call of Duty omvat PlayStation, Xbox en pc, terwijl de nieuwe Zelda-game exclusief voor Nintendo Switch 2 verschijnt.

Circana-adviseur Mat Piscatella wees erop dat er in de Verenigde Staten aanzienlijk meer PS5- en Xbox Series-consoles in omloop zijn dan Switch 2-systemen. Wanneer de koopintentie wordt afgezet tegen de omvang van de potentiële doelgroep, komt Zelda volgens hem juist sterk voor de dag.

Call of Duty staat voor een belangrijke periode

Voor Activision is de lancering van Modern Warfare 4 een belangrijk moment. De Call of Duty-serie behoort al jarenlang tot de grote namen op de Amerikaanse gamemarkt, maar de concurrentie is stevig.

Zo eindigde Call of Duty: Black Ops 7 vorig jaar op de vijfde plaats in de Amerikaanse verkoopranglijst, de laagste positie van de serie in tientallen jaren. Ook gegevens over het aantal maandelijkse spelers wijzen op een daling ten opzichte van 2024, al ontbreken voor verschillende games recentere gegevens.

Of Modern Warfare 4 de positie van de serie kan versterken, zal de komende periode moeten blijken. Met GTA 6 en Zelda in hetzelfde jaar heeft de game in ieder geval genoeg concurrentie om de aandacht van spelers.