007 First Light krijgt eindelijk een releasedatum voor Nintendo Switch 2

Na meerdere uitstellen is er eindelijk duidelijkheid over de Nintendo Switch 2-versie van 007 First Light.

Ontwikkelaar IO Interactive heeft bekendgemaakt dat de game op 18 maart 2027 verschijnt voor Nintendo’s nieuwste console. De studio gebruikt de extra ontwikkeltijd om de prestaties en optimalisatie verder te verbeteren.

James Bond verschijnt in maart op de Switch 2

007 First Light stond oorspronkelijk gepland voor een release op alle platformen in maart 2026. De game verscheen uiteindelijk op 27 mei voor PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc. De Switch 2-versie liep echter meerdere vertragingen op en staat nu gepland voor maart volgend jaar.

Volgens IO Interactive heeft het team de afgelopen maanden vooruitgang geboekt met de versie voor Nintendo’s hardware. Tijdens Gamescom en de Tokyo Game Show konden bezoekers en journalisten al kennismaken met speelbare versies van de game op de Switch 2. De reacties daarop waren volgens de ontwikkelaar positief.

De studio wil de komende maanden blijven werken aan de prestaties en optimalisatie. Daarmee hoopt IO Interactive ervoor te zorgen dat spelers bij de release een ervaring krijgen die aan de verwachtingen voldoet.

Waarom duurt de Switch 2-versie langer?

Het ontwikkelen van een game voor verschillende platformen brengt technische uitdagingen met zich mee. Dat geldt ook voor 007 First Light, waarin filmische scènes, actie, grote omgevingen en verschillende gameplaymogelijkheden samenkomen.

IO Interactive heeft eerder aangegeven dat een stabiele 30 frames per seconde een belangrijke prioriteit is voor de Switch 2-versie. Het team heeft ook geëxperimenteerd met hogere framerates, maar richt zich voorlopig vooral op een stabiele ervaring.

De ontwikkelaar wil bovendien niet simpelweg het aantal personages en vijanden verminderen om de prestaties te verbeteren. In plaats daarvan wordt gekeken naar andere onderdelen van de game die geoptimaliseerd kunnen worden zonder de gameplay aan te passen.

Pre-orders en speciale edities aangekondigd

Spelers kunnen de Switch 2-versie inmiddels vooruitbestellen. IO Interactive heeft onder meer een Deluxe Edition aangekondigd, met een adviesprijs van € 69,99.

Deze editie bevat verschillende gadgets en extra outfits. Ook krijgen spelers bij het vooruitbestellen vroegtijdig toegang tot het GoldenEye-pak. Daarnaast is er een Special Edition met een klassieke smoking, die exclusief via Amazon verkrijgbaar is.

De nieuwe trailer laat bovendien zien hoe de game op de Switch 2 draait. Daarmee krijgen Nintendo-spelers een beter beeld van de voortgang die IO Interactive heeft geboekt.

Een nieuw avontuur voor James Bond

In 007 First Light volgen spelers een jonge James Bond tijdens zijn opleiding bij MI6. Na een missie die verkeerd afloopt, moet hij samenwerken met zijn mentor Greenway om een gevaarlijk complot te ontrafelen.

De game combineert spionage, actie, gadgets en achtervolgingen met de vrijheid om missies op verschillende manieren aan te pakken. Spelers kunnen proberen ongezien langs vijanden te komen, gebruikmaken van hulpmiddelen of kiezen voor een directere aanpak.

Met de nieuwe releasedatum lijkt er eindelijk een concreet vooruitzicht voor Nintendo-spelers. Of de extra ontwikkeltijd ook daadwerkelijk zorgt voor een stabiele en overtuigende versie, zal blijken wanneer 007 First Light op 18 maart 2027 verschijnt.