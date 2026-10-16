Retro Toy Story games terug van weggeweest

Fans van Woody, Buzz Lightyear en de rest van de speelgoedbende kunnen opnieuw aan de slag met twee retro games. Toy Story: Retro Roundup! en Toy Story 3: Complete Edition zijn vanaf 15 oktober 2026 verkrijgbaar voor verschillende moderne platformen.

Naar welke platformen komen de retro Toy Story-games?

Beide games verschijnen op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc via Steam. Daarmee kunnen spelers zowel op moderne consoles als op pc opnieuw kennismaken met de avonturen van het bekende speelgoed.

Toy Story: Retro Roundup! brengt klassieke games uit de franchise terug, terwijl Toy Story 3: Complete Edition een vernieuwde uitgave is van de game die oorspronkelijk in 2010 verscheen. De nieuwe editie bevat verbeteringen en extra materiaal voor spelers die opnieuw met Woody en zijn vrienden op avontuur willen.

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Ook een fysieke bundel beschikbaar

Voor verzamelaars is er bovendien een fysieke bundel met beide games aangekondigd. Deze verschijnt voor PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Op Xbox zijn de games digitaal verkrijgbaar.

Met deze uitgaven krijgen zowel nostalgische fans als nieuwe spelers de kans om de klassieke Toy Story-avonturen opnieuw te beleven. Of je nu terug wilt naar de oudere games of opnieuw aan de slag wilt met Toy Story 3, er is genoeg speelgoed om mee aan de slag te gaan.