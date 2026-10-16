Microsoft onthult piepkleine XBOX Nano Controller: gamen past voortaan in je broekzak

Microsoft heeft een nieuwe controller aangekondigd voor spelers die hun gamepad graag overal mee naartoe nemen. De XBOX Nano Controller is een bijzonder compact alternatief voor de bekende Xbox-controller en richt zich onder meer op jongere spelers, kleinere handen en gamers die onderweg willen spelen. Maar hoeveel controller krijg je eigenlijk voor € 49,99?

Een kleine controller met grote ambities

Met een lengte van iets meer dan 12,7 centimeter en een gewicht van ongeveer 99 gram is de XBOX Nano Controller aanzienlijk kleiner en lichter dan de reguliere Xbox Wireless Controller. Ondanks het compacte formaat beschikt het apparaat over alle 18 standaardbedieningselementen die spelers van Xbox gewend zijn.

Microsoft ziet de controller dan ook als een handige optie voor gezinnen, spelers met kleinere handen en gamers die hun favoriete spellen niet uitsluitend op de bank willen spelen. Dankzij het zakformaat neem je hem bovendien gemakkelijk mee naar vrienden of op reis.

Oplaadbare accu en een programmeerbare actieknop

Ook onder de motorkap heeft Microsoft aan een paar praktische functies gedacht. De XBOX Nano Controller beschikt over een ingebouwde oplaadbare accu, zodat je niet telkens nieuwe AA-batterijen hoeft te kopen. Opladen gaat via USB-C, maar let op: de benodigde kabel wordt afzonderlijk verkocht.

Verder is er een programmeerbare actieknop aanwezig. Die kun je bijvoorbeeld instellen voor het maken van screenshots, het opnemen van gameplay of het uitvoeren van andere veelgebruikte snelkoppelingen.

De controller ondersteunt zowel Xbox Wireless als Bluetooth. Daardoor kun je hem aansluiten op Xbox-consoles en, via Bluetooth, op compatibele Windows-pc’s, tablets, smartphones en smart-tv’s. Uiteraard is de ondersteuning afhankelijk van het apparaat en de gebruikte game.

Wanneer verschijnt de XBOX Nano Controller?

De XBOX Nano Controller kost in Nederland € 49,99 en is inmiddels vooruit te bestellen via de Microsoft Store. De Nederlandse winkel vermeldt momenteel 3 november 2026 als releasedatum, terwijl Microsoft de internationale beschikbaarheid omschrijft als een release in november.

Is kleiner ook beter?

De XBOX Nano Controller lijkt vooral interessant voor spelers die een compacte tweede controller zoeken, bijvoorbeeld voor onderweg, voor mobiel gamen of om kinderen kennis te laten maken met games. Ook als extra gamepad voor lokale multiplayer kan het kleine apparaat van pas komen.

Toch zal het compacte formaat niet voor iedereen ideaal zijn. Wie gewend is aan een volwaardige Xbox-controller, zal moeten afwachten hoe prettig de kleinere knoppen en sticks tijdens langere speelsessies aanvoelen. De prijs maakt hem bovendien niet automatisch een betere keuze dan een aanbieding voor een reguliere controller.

Eén ding is in ieder geval duidelijk: Microsoft probeert Xbox-gaming toegankelijker en draagbaarder te maken. Of de Nano Controller ook daadwerkelijk lekker in de hand ligt, zal moeten blijken zodra spelers ermee aan de slag kunnen.

Zou jij met zo’n piepkleine controller gaan gamen, of houd je het liever bij het vertrouwde formaat?