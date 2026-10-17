Razer Wolverine V4 Pro krijgt lovende review, maar hangt stevig prijskaartje aan

De Razer Wolverine V4 Pro maakt indruk met zijn hoogwaardige afwerking, uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en snelle draadloze verbinding. In een nieuwe review van Insider Gaming wordt de controller zelfs als een van de beste opties voor competitieve gamers bestempeld. Toch is er één belangrijk nadeel: de prijs.

Een controller voor de fanatieke gamer

Volgens reviewer Grant Taylor-Hill valt de Wolverine V4 Pro direct op door zijn premium uitstraling en stevige bouwkwaliteit. Ook de knoppen en thumbsticks krijgen veel lof. De controller is ontworpen voor gebruik met Xbox en pc en biedt verschillende mogelijkheden om de bediening naar eigen voorkeur aan te passen.

Zo beschikt de controller over verwisselbare thumbsticks en achterpaddles. Ook zijn er extra schouderknoppen aanwezig, die handig kunnen zijn voor spelers die tijdens competitieve games snel toegang willen hebben tot aanvullende functies.

Gericht op snelheid en precisie

Een van de opvallendste eigenschappen is de aanwezigheid van contactloze sensoren in de thumbsticks. Deze technologie is bedoeld om problemen met stick drift tegen te gaan. Tijdens het testen merkte de reviewer geen problemen op met de nauwkeurigheid van de sticks.

Daarnaast beschikt de Wolverine V4 Pro over Razer HyperTriggers. Met een schakelaar kunnen de triggers worden ingesteld voor een kortere, muisklikachtige bediening. Vooral bij snelle shooters kan dat aantrekkelijk zijn.

De draadloze verbinding ondersteunt bovendien een polling rate van maximaal 8.000 Hz. Via Razer Synapse kunnen spelers de knoppen en invoer verder aanpassen. De controller heeft volgens de fabrikantgegevens in de review een batterijduur van maximaal 27 uur en weegt ongeveer 305 gram.

De concurrentie is goedkoper

Hoewel de reviewer zeer enthousiast is, is de prijs een belangrijk aandachtspunt. De Razer Wolverine V4 Pro kost volgens de review 199,99 dollar. Daarmee bevindt hij zich in dezelfde prijsklasse als de DualSense Edge en Xbox Elite-controller.

De GameSir G7 Pro is volgens de vergelijking aanzienlijk goedkoper en weegt bovendien minder. Toch vindt de reviewer dat Razer met de Wolverine V4 Pro op het gebied van afwerking, bediening en aanpassingsmogelijkheden een bijzonder sterk totaalpakket levert.

Conclusie

Insider Gaming is uitgesproken positief over de Razer Wolverine V4 Pro. De combinatie van hoogwaardige knoppen, nauwkeurige thumbsticks, draadloze prestaties en uitgebreide personalisatie maakt de controller volgens de reviewer een uitstekende keuze voor competitieve gamers.

Daar staat tegenover dat de aanschafprijs behoorlijk hoog ligt. Voor spelers die het maximale uit hun controller willen halen, kan de Wolverine V4 Pro interessant zijn. Wie vooral een goede controller zoekt zonder bijna 200 dollar uit te geven, heeft echter ook goedkopere alternatieven.