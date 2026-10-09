Live-action Cyberpunk 2077 film in de maak

Na het succes van de game en de TV serie gaat Cyberpunk 2077 ook met een film komen voor het grote doek.

Volgens nieuwe berichtgeving werkt Paramount Pictures namelijk aan een live-action verfilming van de populaire game.

Adaptaties zijn een zegen gebleken voor Cyberpunk 2077, met name de anime-serie Edgerunners, die veel aandacht voor de game heeft gegenereerd. Een nieuw seizoen van Edgerunners is ook in de maak. Nu lijkt het erop dat het team nog niet klaar is, want er zijn plannen voor een volwaardige live-actionfilm.

Een nieuw bericht van Deadline onthult dat er momenteel een live-actionfilm in ontwikkeling is die zich afspeelt in het Cyberpunk 2077-universum. Paramount Pictures zal de film ontwikkelen, en Lorenzo di Bonaventura, de producent van de Transformers- en GI Joe-films, zal samen met CD Projekt Red de productie verzorgen. Details over het plot, de regisseur en de cast zijn nog niet bekendgemaakt, en we hebben ook nog geen officiële mededeling van de ontwikkelaars ontvangen.

Cyberpunk 2077 van CD Projekt Red werd uitgebracht in 2020, maar de lancering verliep allesbehalve soepel. Veel winkels boden terugbetalingen aan vanwege de gebrekkige staat van het spel. Na veel zorg en tijd van de ontwikkelaars wisten ze de problemen echter op te lossen en een titel af te leveren die aan de verwachtingen voldeed. Sinds de release zijn er 40 miljoen exemplaren van het spel verkocht en de Phantom Liberty-uitbreiding 15 miljoen.

CD Projekt Red werkt overigens ook aan een sequel van de game, naast de Songs of Past DlC voor the Witcher 3: Wild Hunt, The Witcher 4 en de remake van de eerste Witcher. Echter ligt de focus nu bij de Songs of the Past DLC dat volgend jaar zal verschijnen en wij al hebben gezien tijdens de afgelopen Gamescom.