Drietal nieuwe GTA 6 screenshots zien er oogverblindend mooi uit

Tussen alle GTA 6 nieuwtjes door heeft Rockstar Games drie nieuwe screenshots van de game vrijgegeven en die zien er echt oogverblindend mooi uit!

Vandaag duurt het nog 5 weken en zes dagen voor GTA 6 verschijnt en de game zal het nieuws de komende weken blijven domineren. Zo weten we nog steeds niet wanneer we GTA 6 Online kunnen verwachten en zullen er ongetwijfeld nog meer nieuwtjes over de game worden onthuld.

Vandaag hebben we in ieder geval drie oogverblindend mooie screenshots van de game! Check ze hieronder maar!

GTA 6 verschijnt op 19 november voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.