Hell is Us nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2

Bijna een jaar na de release op pc, PlayStation 5 en Xbox Series, en met inmiddels 2 miljoen spelers bereikt, is Hell is Us nu ook verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2.

Tegelijkertijd breidt een grote update het vijandenaanbod uit met 10 nieuwe Hollow Walkers, beschikbaar op alle platforms.

Al sinds de release wordt Hell is Us geprezen om zijn unieke wereld en gameplayfilosofie. Nu worden nieuwe vijanden toegevoegd, die spelers uitdagen hun aanpak aan te passen en de juiste limbische vaardigheden en dronemodules te kiezen om deze angstaanjagende Hollow Walkers te verslaan.

Het door Rogue Factor ontwikkelde en door NACON uitgegeven Hell is Us is een actieavonturengame vanuit een derdepersoonsperspectief, met gevechten van dichtbij, verkenning en een meeslepend verhaal. Spelers volgen Rémi, die zijn afkomst zoekt in een door burgeroorlog verscheurd land. Het vrijwel volledig geïsoleerde land verbergt een duister geheim: er zijn vreemde wezens verschenen die doen denken aan oude grafstenen en monumenten uit de regio.

Met speciaal gesmede wapens moet Rémi leren de monsters te verslaan en zijn uitrusting verstandig in te zetten. Dankzij de Player-Plattering-aanpak, waarbij spelers hun instinct volgen in plaats van markeringen, keert de game terug naar de essentie van avonturengames. Zonder opdringerige hulp daagt de game spelers uit om na te denken en goed te observeren.