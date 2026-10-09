Amiko Legends is een combi van Arc Raiders en Pokémon

We zien de laatste tijd veen Pokémon rip-offs, maar niet eerder zagen we een dergelijke game die werd gecombineerd met een extraction shooter als Arc Raiders. Op Steam is zo’n game te vinden onder de naam Amiko Legends.

Je kunt nu een demo van Amiko Legends downloaden en spelen op Steam. Deze game wordt omschreven als een ‘RPG waarin je wezens verzamelt en extraheert’, Als je op zoek bent naar een combinatie van Aniimo en Escape from Tarkov, dan is dit misschien wel de game voor jou.

We hebben al fantasy-extractiespellen, horror-extractiespellen en tactische shooter-achtige extractiespellen gezien. Het was slechts een kwestie van tijd voordat iemand het concept van het vangen van monsters zou combineren met het succesvol verlaten van een gevecht om ze te behouden.

Dat is Amiko Legends, de debuuttitel van studio Aurora. Het is een extractiespel waarin spelers wezens verzamelen, aan hun zijde vechten en vervolgens succesvol uit het gevecht ontsnappen om te behouden wat ze hebben gevonden en verzameld.

In deze wereld heten de wezens Amiko. Je vangt ze, begeleidt en traint ze, waarbij je vertrouwt op hun unieke vaardigheden en persoonlijkheden om je te helpen in de strijd tegen de meest kwaadaardige en dreigende wezens van de wereld.

Terwijl je Omika, de spelwereld, verkent, zul je zien dat jouw acties de evolutie van de omgeving beïnvloeden. Naarmate je meer Amiko uit Omika haalt, bouw je een team op dat je kunt gebruiken in toekomstige raids. Hoe meer je levelt en hoe krachtiger de Amiko die je verzamelt, hoe groter je kansen worden.

Gaan jullie Amiko Legends een kans geven? Laat het ons weten in de reacties!