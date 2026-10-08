Rainbow Six Mobile gaat op 15 januari offline

Ubisoft heeft in een bericht op social media laten weten de “moeilijke beslissing” te hebben gemaakt om Rainbow Six Mobile offline te gaan halen.

De mobiele versie van de tactische shooter zal vanaf 15 januari offline worden gehaald. De game werd in 2023 gelanceerd en heeft inmiddels 15 in-game seizoenen gedraaid.

In een bericht op sociale media heeft Ubisoft de aanstaande sluiting van Rainbow Six Mobile aangekondigd:

“Er is geen makkelijke manier om het te zeggen: we hebben de moeilijke beslissing genomen om Rainbow Six Mobile uit te faseren. De game blijft beschikbaar tot 15 januari 2027. Het volgende seizoen wordt zoals gepland volgende week uitgebracht.

Sinds de soft launch in 2023 hebben jullie ons geholpen deze game vorm te geven en deze levendige community van spelers van over de hele wereld op te bouwen gedurende 15 seizoenen. Het naar mobiel brengen van de Rainbow Six-ervaring was een spannende reis en we zijn trots op de passie, creativiteit en toewijding die ons team in de game heeft gestoken.

Een van de mooiste aspecten van dit avontuur was om het samen met jullie te beleven. We hebben genoten van de memes, video’s, strategieën, toernooien, onmogelijke acties en alle talloze momenten die plaatsvonden omdat jullie erbij waren.

Hoewel we trots zijn op wat dit team en deze community samen hebben opgebouwd, zal ons team zich richten op andere strategische projecten voor de lange termijn.

In de komende weken zullen we meer updates delen, zodat jullie precies weten wat jullie kunnen verwachten en je kunnen voorbereiden op de overgang.

Bedankt dat je deel uitmaakt van Rainbow Six Mobile en voor alles wat je voor deze community hebt betekend. We zijn iedereen die ons spel heeft gespeeld ontzettend dankbaar.”

There’s no easy way to put it: we have made the difficult decision to sunset Rainbow Six Mobile. The game will remain available until January 15, 2027. The next season will be released as planned next week. https://t.co/qbegNNNoUG — Rainbow Six Mobile (@Rainbow6Mobile) October 8, 2026

Zijn jullie er rouwig om dat Rainbow Six Mobile offline worden gehaald? Of gaan jullie nu toch maar Verdansk uit proberen als die volgende maand aan Call of Duty: Mobile wordt toegevoegd.