Verdansk komt naar Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile krijgt op 12 november een update die het iconische Verdansk zal toevoegen aan de free-to-play game.

De mobiele versie van deze langlopende Call of Duty-franchise is sinds 2019 een groot succes. De ontwikkelaars brachten daarnaast ook een battle royale-game uit, Warzone Mobile, maar die werd eerder dit jaar stopgezet. Call of Duty: Mobile heeft echter wel een eigen battle royale-modus, die volgende maand een zeer populaire map krijgt.

In een bericht op X heeft het officiële Call of Duty: Mobile-account bevestigt dat Verdansk in november zal verschijnen. De ontwikkelaars hebben ook een teaserfilmpje uitgebracht waarin een personage naar deze iconische map reist. Verdansk heeft een speciale plek in de harten van Warzone-spelers, aangezien ze tijdens de pandemie talloze uren op deze map hebben doorgebracht. De terugkeer van de map leidde tot een merkbare toename van het aantal spelers in het originele spel vanwege het nostalgische effect, en we zouden een vergelijkbaar effect kunnen zien in Call of Duty: Mobile.

A new era of Battle Royale is on the horizon. Mark your calendar: November 12th UTC 🗓️ https://t.co/hWJetrlpDj — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) October 8, 2026

Call of Duty: Mobile bereidt zich momenteel voor op seizoen 9: Vampieren en Weerwolven, dat op 14 oktober verschijnt. Spelers kunnen zich verheugen op een nieuwe, tijdelijke multiplayer-modus, Leader’s Kill Confirmed, en de terugkeer van twee spannende playlists: Street Fighter en Attack of the Undead. Daarnaast zijn er nieuwe seizoensgebonden evenementen zoals Call of the Dead en Vampires vs. Werewolves: Fang Wars. Het lijkt erop dat spelers zich kunnen verheugen op een heleboel content met een Halloween-thema.