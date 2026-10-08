Halloween in Apex Legends met Blood Pact Event

EA en Respawn Entertainment hebben vandaag de trailer voor het gloednieuwe Apex Legends Blood Pact Event uitgebracht. Het in-game-evenement vindt plaats van 13 oktober tot en met 2 november.

Tijdens het Blood Pact Event kiezen spelers een kant terwijl Kings Canyon in duisternis wordt gehuld. Legends zweren trouw aan de Beasts of Demons en krijgen helse of weerwolfkrachten tot hun beschikking.

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Voor een gedetailleerd overzicht van de content die spelers kunnen verwachten, lees het blogbericht hier of neem een kijkje hieronder:

Ga los als Beast of Demon in de Wildcard-modus Kies een kant en voltooi uitdagingen om Wild Cards voor beide facties vrij te spelen. Elke ronde brengt een nieuwe uitdaging met zich mee. Deel genoeg schade uit of behaal voldoende knocks om een nieuwe Wild Card te bemachtigen. Strijd samen met de Beasts en voltooi uitdagingen om te veranderen in een razendsnel monster, met extra melee movement speed, sneller gebruik van Cells en sneller wisselen van wapens, en tijdelijke critical hits na het herladen. Kies de Demons en verander in een ware krachtpatser uit de hel, met een kortere cooldown op vaardigheden, high-tier shields en een volledig opgeladen shield met slechts één Cell.

Ontdek Haunted Kings Canyon Er kan onverwacht mist over de map neerdalen, waardoor squads zich ongezien kunnen verplaatsen en het zicht wordt beperkt. De Rev Shell Grenades zijn terug om squads op te sporen die in het donker een hinderlaag voorbereiden. Spelers vechten zich een weg door spookachtige gebouwen, langs lichtgevende Nessies en allerlei griezelige decoraties, waaronder behekste Loot Bins, EVO Orbs met een pompoenlook en meer.

Full Moon Fashion Laat in de Blood Pact Store zien of de voorkeur uitgaat naar de Beasts of Demons. Ga volledig voor een jaren 80-weerwolflook met Sparrow’s nieuwe Legend Skin en Character Select Animation, of haal de innerlijke demon naar boven met Alter’s nieuwe Legend Skin en de nieuwe R-99 Weapon Skin. Tot slot kunnen spelers de duisternis induiken met nieuwe Beast- en Demon Legend Retheme Bundles en meer.



Apex Legends: Marked is nu beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc via de EA App, Epic Games Store en Steam.