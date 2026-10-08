Eerste uitbreiding Forza Horizon 6 heeft een releasedatum

PlayStation heeft de releasedatum voor Forza Horizon 6 onthuld en ook die van de eerste uitbreiding van de game. Beide zullen namelijk vanaf 21 januari verkrijgbaar zijn.

Hiermee wordt bevestigd dat de arcaderacer niet meer dit jaar voor de PlayStation 5 zal verschijnen. Overigens geldt die 21 januari dus wel alleen voor degene die de Premium Edition van de game pre-orderen en de standaard versie verschijnt dan vijf dagen later.

Gamers die een van de edities van Forza Horizon 6 voor de PlayStation 5 pre-orderen, krijgen na het voltooien van de proloog een vooraf getunede Ferrari J50 in hun garage. Je kunt kiezen uit drie edities: Standard, Deluxe en Premium. De Deluxe-editie geeft spelers toegang tot het Welcome Pack en de Car Pass, terwijl de Premium-editie toegang biedt tot de eerdergenoemde bonussen plus VIP-lidmaatschap, het Welcome Pack, de Car Pass, het Time Attack Car Pack, het Italian Passion Car Pack en de eerste twee uitbreidingen.

Gaan jullie deze game ook in huis halen voor de PlayStation 5? Of hebben jullie hem al voor de Xbox Series S/X of PC in huis gehaald?