GTA 6 komt met bekende en nieuwe radiostations

Binnenkort te horen in heel Leonida: de nieuwste selectie van het meest kenmerkende muzikale element van de Grand Theft Auto-reeks: de in-game radiostations.

Vandaag lichten we alvast zes zenders en hun presentatoren uit:

Cocoteo FM: Leonida’s thuisbasis voor de beste moderne Latijns-Amerikaanse muziek. Met presentatoren El Martillo en La Gata en een mix van alles, van bachata en merengue tot dembow en reggaeton: Cocoteo FM is el party que nunca se apaga (het feest dat nooit stopt).

Back Country Radio: MW en Delta Dawne knallen ‘renegade country’-muziek de ether in, richting Grassrivers, Port Gellhorn en ver daarbuiten. Blijf luisteren naar de rondtrekkende verslaggever en moerasmeteoroloog van Back Country – en Delta’s niet-zo-geheime minnaar – Mud Dog Mike, die verslag doet vanuit de bestuurdersstoel van zijn airboat in Grassrivers.

AfroBank FM: Zet het volume vol omhoog voor de gbedu-beats van Burna en Palmsy. Dit dynamische duo van AfroBank FM stelt de beste Afrikaanse muziek samen: van klassiekers uit de 20e eeuw en onontdekte pareltjes tot hedendaagse genres als amapiano, 3-step en meer.

The Chamber 106.6: Snoeiharde metal is neergestreken in Leonida. Duik de moshpit in met DJ Kerry en DJ Tom voor klassieke metal uit de jaren 80 en daarna, terwijl ze de diepgewortelde metalcultuur van Leonida eren.

Flash FM: Het iconische station uit Vice City brengt de beste popmuziek met Robyn en Alex. Gegarandeerd dansen. Waar je ook bent in de ‘Goodtime State’.

Dirty South Classics: Een vleugje zuidelijke gastvrijheid van Trick en Trina, die regionale rap- en hiphopklassiekers draaien. Van het strand tot de straat: niemand vertegenwoordigt Leonida en het Zuiden zoals zij dat doen.

Daarnaast introduceert Grand Theft Auto VI voor het eerst een reeks on-demand podcasts. Zowel de radiozenders als de podcasts zijn te beluisteren in voertuigen of te voet, via de nieuwe hoofdtelefoons en oordopjes die verbonden zijn met de smartphones van de personages.

Luister naar fragmenten van deze zes zenders in de muzieksectie van de officiële website en houdt de berichtgeving in de gaten voor meer informatie, waaronder details over de dynamische soundtrack van Grand Theft Auto VI.