The Crew Motorfest nu verkrijgbaar op Nintendo Switch 2

The Crew Motorfest is nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch 2 en brengt daarmee het onlangs uitgebrachte seizoen 11: Expeditions – de meest ambitieuze en uitgebreide content tot nu toe – naar Nintendo-spelers.

De Nintendo Switch 2-versie is zorgvuldig geoptimaliseerd om de rijke ervaring van Motorfest te behouden en tegelijkertijd de vrijheid te bieden om overal en altijd te spelen.

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Het vierde jaar aan content van The Crew Motorfest heeft gisteren officieel het startschot gekregen met seizoen 11, waarin spelers genieten van een nieuw eiland, speciale evenementen en geloednieuwe toevoegingen, waaronder wilde dieren die vrij rondlopen op de archipel. Deze update is beschikbaar op alle platformen.

De kaart van The Crew Motorfest wordt dit seizoen uitgebreid met het nieuwe gratis eiland Kauai. Spelers kunnen deze nieuwe toevoeging beleven via de Kauai Expeditions-playlist en de eerste wegen aanleggen langs de kust en over de kliffen. De gratis playlist bevat acht hoofdevenementen, 40 dieren om te fotograferen en de nieuwe functie Road Discovery, die spelers aanmoedigt om alle spannende paden in de game te verkennen, de wereld te ontdekken, de kaart te onthullen en beloningen te verdienen.

Seizoen 11 bevat de nieuwe functie lier & slepen. De lier is beschikbaar op bepaalde voertuigen en maakt van elke doodlopende weg een kans: sleep puin weg, los puzzels op, verken nieuwe paden en haal zelfs andere voertuigen uit de problemen. Om deze sleepuitdagingen aan te gaan, is er een selectie van voertuigen die deze taak ruimschoots aankunnen: de Hyundai Crater Concept, de Suzuki Jimny Winch Ed en de Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6. Seizoen 11 bevat ook de Lamborghini Huracan Sterrato. De Lamborghini Huracan Sterrato is gebouwd om het asfalt achter zich te laten; hij is gestroomlijnd, snel en klaar om een spoor te banen door de wildernis van Kauai.

Spelers genieten ook van een nieuw speciaal evenement, met onder meer een showstopper die volledig in het teken staat van de legendarische Bugatti Tourbillon, een nieuw verhaal dat halverwege het seizoen verschijnt, en een gloednieuwe Trackforge-kit die is ontworpen voor offroad-glorie en waarmee de creaties van de community verder gaan dan ooit tevoren.

In totaal zullen er in Jaar 4 en Seizoen 11 ook 20 nieuwe voertuigen worden uitgebracht, waaronder:

• Het videogamedebuut van de Bugatti Tourbillon

• De Lamborghini Huracan Sterrato

• Het Hyundai Crater Concept

• Suzuki Jimny (2018) Special Edition

• Cadillac Ct5-V Blackwing (2025) Street tier 2

• Automobili Pininfarina Battista (2020) Hypercar

• Italdesign Zerouno (2017) Hypercar

Tomb Raider crossover voor The Crew Motorfest

Het nieuwe seizoen introduceert ook een gloednieuwe playlist: Tomb Raider: Secrets of Ni’ihau. Spelers gaan samen met Lara Croft op zoek naar haar vermiste vriendin, die verdween na een jacht op een krachtig relikwie. Met Lara’s begeleiding op afstand (Alix Wilton Regan, de nieuwe officiële stem van Lara Croft, verzorgt de Engelse voice-over) doorkruisen spelers een door stormen geteisterde jungle vol oude ruïnes en dodelijke roofdieren, terwijl elke mijl hen dichter bij de waarheid brengt.