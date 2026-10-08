Nintendo Switch Sports Resort trailer toont alles wat je moet weten

Keer terug naar Wuhu-eiland en geniet van nieuwe manieren om te sporten, spelen en verkennen in Nintendo Switch Sports Resort.

Deze game verschijnt op 22 oktober, exclusief voor de Nintendo Switch 2. Bekijk de nieuwe overzichtstrailer om te zien wat er allemaal op het eiland valt te beleven, inclusief nieuwe gameplay.

Vertrek naar een zonnig vakantie-eiland waarop je samen met vrienden en familie kunt deelnemen aan diverse sporten en activiteiten waar iedereen van kan genieten. Stel je vaardigheden op de proef, verken het eiland op je eigen tempo, of speel met en tegen anderen via de lokale multiplayer en online met vrienden. Verken de fraaie omgevingen, voltooi opdrachten en ontdek wat er allemaal op het eiland is verstopt.

Aan het begin van je sportieve avonturen kun je nog even touwtjespringen om de spieren los te maken, of meteen genieten alles wat het eiland te bieden heeft.

Kom in beweging:

Er zijn 12 sporten die je volop in beweging zetten. Gebruik de bewegingsbesturing van de Joy-Con om met stotende bewegingen te boksen, schiet pijlen met je boog en gebruik de kracht van je duimen om je tegenstander te verslaan bij duimworstelen. Als je alleen speelt, kun je in de nieuwe eilandkroonstand proberen steeds hoger te komen in het klassement, om uiteindelijk tegen de eilandkampioenen te strijden. Misschien word je wel goed genoeg om het tegen een levende legende op te nemen!

Verken op je eigen tempo:

Bij Skateboarden, Waterscooter en Sportvliegen kun je ook kiezen voor de optie om het eiland vrij te verkennen. Vergeet onderweg niet de ‘Spocco-foto’s’ te verzamelen; daarop vind je info over bezienswaardigheden die je niet mag missen.

Kies je kleding:

Door goed te presteren kun je Spocco-punten verdienen die je bij het prijzencentrum kunt inwisselen voor nieuwe kledingstukken, sportgereedschap, kapsels en meer. Of je nu voor een Sportsmate of Mii-personage hebt gekozen, je kunt je personage je eigen stijl geven door er allerlei voorwerpen en kledingstukken voor vrij te spelen.