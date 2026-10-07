Twee minuten aan geannuleerde Perfect Dark reboot beelden gelekt

Helaas werd de Perfect Dark reboot van Perfect Dark eerder dit jaar geannuleerd en zullen we nooit de game spelen, maar gelukkig hebben we de beelden nog!

Zoals oorspronkelijk gepubliceerd door Mp1st, lijkt het beeldmateriaal – dat nu op sociale media wordt gedeeld – te bestaan ​​uit verschillende korte gameplayfragmenten van de reboot die nog in ontwikkeling is. Er worden diverse wapens en locaties getoond, evenals een ontsnappingssequentie waarin protagonist Joanna Dark tijdens een missie te zien lijkt te zijn.

Ook is er een korte hacksequentie te zien, evenals wat lijkt op tests van wapeneffecten in een greybox-omgeving. Volgens Mp1st is het beeldmateriaal afkomstig van een VFX-artiest die aan het project heeft gewerkt.

Vorig jaar publiceerde Mp1st concepttekeningen en gameplay-informatie van de geannuleerde spionageshooter, die voor het eerst werd aangekondigd in 2020 en uiteindelijk in 2025 werd geannuleerd als onderdeel van grote veranderingen bij Microsoft.