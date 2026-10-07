Halloween in Red Dead Online: 4x beloningen voor Strange Tales of the West, 3x beloningen voor All Hallows’ Call to Arms, en meer

Het is ook Halloween in Red Dead Online en dat betekent dat er vreemde dingen gebeuren in de ruige wildernis. Als je op onderzoek uitgaat in Strange Tales of the West verdien je 4x RDO$, Gold en XP.

Het gegriezel gaat verder in All Hallows’ Call to Arms, dat driedubbele beloningen oplevert voor iedereen die dapper genoeg is om het op te nemen tegen bovennatuurlijke bedreigingen.

Dit is de update van deze maand:

4x RDO$, Gold en XP voor Strange Tales of the West

Drie keer zoveel RDO$, Role XP en XP voor de verkoop van samples van wilde dieren

Driedubbele RDO$, Gold en XP voor All Hallows’ Call to Arm

De hele maand beloningen: Je krijgt de Fernwater Coat als je Red Dead Online speelt Je krijgt het Irontooth Mask als je Red Dead Online speelt als Naturalist Je krijgt de Best Shot Emote als je een legendarisch dier vangt of er een sample van neemt Je krijgt de Rowberrow Outfit en de Air Banjo Emote als je de vijfde golf weet te bereiken in een All Hallows’ Call to Arms-speltype Je krijgt de Beat Chest Emote en een Gold Bar als je de tiende golf weet te bereiken in een All Hallows’ Call to Arms-speltype

Wekelijkse beloningen: Je krijgt een beloning voor een gratis jas als je een sample van een wild dier verkoopt (6-12 oktober) Je krijgt een beloning voor een gratis wapen als je een Blood Money Contract weet te voltooien (20-26 oktober) Je krijgt het Benbow Jacket als je alle 10 de All Hallows’ Call to Arms-maps speelt (27 oktober – 2 november)

Kleding tijdelijk opnieuw beschikbaar: De Pelt Half Chaps, Tied Pants, Folwell Hat en Prieto Poncho

De Pelt Half Chaps, Tied Pants, Folwell Hat en Prieto Poncho Driedubbele RDO$ en XP in de Featured Series: 6-12 oktober: Halloween Series 1 13-19 oktober: Halloween Series 2 20-26 oktober: Hardcore Halloween Series 1 27 oktober – 2 november: Hardcore Halloween Series 2

Gratis door de community geïnspireerde outfit, bestaande uit de Worn Flop Hat, Leather Duster, Laborer Overshirt (V) of Lautnip Shirt (M), Leather Pants, Military Half Chaps, Leather Gloves, Bandana en Worn Roper Boots

bestaande uit de Worn Flop Hat, Leather Duster, Laborer Overshirt (V) of Lautnip Shirt (M), Leather Pants, Military Half Chaps, Leather Gloves, Bandana en Worn Roper Boots Terugkeer van Halloween Pass 2

Geen kosten voor Fast Travel

Kortingen: Gratis verdovende munitie en tomahawks, 10 Gold Bars korting op de Sample Kit, 50% op alle halloweenmaskers bij Madame Nazar’s, mêleewapens, kapsels, tandheelkunde, make-up en ooglapjes, 40% korting op alle Novice, Promising en Established Naturalist Role Items, Cripps’ Outfits en Camp Dogs, Gypsy Cob en Missouri Fox Trotter (paarden), en jassen en bandeliers