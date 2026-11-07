We zijn weer een weekje dichterbij de release van GTA 6 en hebben deze week ook al de release van de Ocarina of Time remake gehad. Echter was er ook genoeg nieuws te delen en dat hebben we uiteraard voor jullie samengevat!

Ocarina of Time, GTA 6 en Arkane Lyon en meer in Weekoverzicht 45!

Van een nieuwe generatie Zelda-ontwikkelaars tot de toekomst van gamestudio’s: ook deze week gebeurde er weer genoeg in de game-industrie. Nintendo stond volop in de belangstelling dankzij de remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time, terwijl Rockstar Games meer duidelijkheid gaf over het preloaden van Grand Theft Auto VI.

Daarnaast lijkt er voorzichtig goed nieuws te komen voor de medewerkers van Arkane Lyon. Ubisoft en andere partijen zouden interesse hebben in een overname van de studio. Dat is geen overbodige luxe, want uit nieuw onderzoek blijkt dat een groot aantal overgenomen gamestudio’s inmiddels alweer is verdwenen.

Ook Sony heeft een update gegeven over de ontwikkeling van de PlayStation 6 en fans van BioWare lieten op een bijzondere manier van zich horen. Tijd om de belangrijkste gebeurtenissen van deze week op een rijtje te zetten!

Het belangrijkste gamingnieuws van deze week

God of War: Laufey uitgesteld naar 20 mei 2027

Sony Santa Monica Studio neemt extra tijd om het nieuwe avontuur met Faye verder af te werken.

Sony Santa Monica Studio heeft bekendgemaakt dat God of War: Laufey is uitgesteld. De game verschijnt niet langer op de oorspronkelijke releasedatum, maar is verschoven naar 20 mei 2027.

De ontwikkelaar heeft meer tijd nodig om de game af te werken en de laatste verbeteringen door te voeren. Daarmee wil de studio ervoor zorgen dat het nieuwe avontuur voldoet aan de verwachtingen van fans van de populaire franchise.

In God of War: Laufey staat niet Kratos, maar zijn vrouw Faye centraal. Na haar dood ontwaakt ze in een mysterieuze wereld genaamd Everywhen, waar goden en wezens uit verschillende mythologieën samenkomen. Om Kratos en Atreus te beschermen, moet ze het opnemen tegen gevaarlijke vijanden en machtige goden.

Waarom is dit interessant?

Met Faye als hoofdpersonage kiest Santa Monica Studio voor een andere invalshoek binnen de God of War-franchise. Het uitstel geeft de ontwikkelaar extra tijd om die nieuwe richting goed uit te werken.

Lees het volledige artikel over God of War: Laufey.

Aonuma wilde met Ocarina of Time-remake jongere ontwikkelaars inspireren

De Nintendo 64-klassieker moet ook de nieuwe generatie Zelda-ontwikkelaars laten zien waarom de game zo belangrijk is.

De remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time heeft niet alleen als doel om een klassieker naar een nieuwe generatie spelers te brengen. Producent Eiji Aonuma had namelijk nog een andere reden om het avontuur opnieuw te ontwikkelen.

Veel van de huidige ontwikkelaars binnen Nintendo hebben voornamelijk ervaring met de recentere Zelda-games. Sommige teamleden hebben het origineel uit 1998 zelfs nooit gespeeld. Aonuma wilde hen daarom laten ontdekken waarom Ocarina of Time zo’n grote invloed heeft gehad op de franchise.

Het ontwikkelteam kreeg bovendien behoorlijk veel vrijheid om eigen ideeën toe te passen. Aonuma was uiteindelijk verrast dat het eindresultaat dichter bij het origineel bleef dan hij vooraf had verwacht.

Waarom is dit interessant?

De remake is daarmee niet alleen een terugkeer naar een klassieker, maar ook een manier om de geschiedenis van de franchise door te geven aan een nieuwe generatie ontwikkelaars.

Lees het volledige artikel over Aonuma en de remake.

Nintendo wil toekomstige Zelda-games blijven vernieuwen

De succesvolle openwereldformule hoeft volgens producent Fujibayashi niet iedere keer opnieuw te worden gebruikt.

De Legend of Zelda-franchise heeft de afgelopen decennia behoorlijk wat veranderingen doorgemaakt. Van de overstap naar 3D met Ocarina of Time tot de enorme open wereld van Breath of the Wild en Tears of the Kingdom.

Producent Hidemaro Fujibayashi wil voorkomen dat toekomstige ontwikkelaars zich uitsluitend laten inspireren door eerdere delen. In een gesprek met Polygon vertelt hij dat nieuwe ontwikkelaars juist de vrijheid moeten krijgen om buiten de bestaande kaders te denken.

Het succes van Breath of the Wild en Tears of the Kingdom maakt het verleidelijk om op dezelfde formule voort te bouwen. Toch wil Fujibayashi voorkomen dat ontwikkelaars zich daardoor beperkt voelen.

Waarom is dit interessant?

Nintendo heeft met de laatste twee grote Zelda-games een succesvolle nieuwe richting gevonden. Het is daarom interessant om te zien of de volgende generatie ontwikkelaars opnieuw voor een grote verandering gaat zorgen.

Lees het volledige artikel over de toekomst van Zelda.

Nintendo ziet voorlopig geen reden om Switch 2 opnieuw duurder te maken

De fabrikant beschikt momenteel over voldoende geheugenchips om de huidige verkoopprijs te handhaven.

Nintendo heeft voorlopig geen plannen om de prijs van de Switch 2 opnieuw te verhogen. Dat blijkt uit de meest recente financiële presentatie van het Japanse bedrijf.

Sinds 1 september 2026 kost de Nintendo Switch 2 in Europa €499,99, tegenover de oorspronkelijke adviesprijs van €469,99. De groeiende vraag vanuit de AI-industrie zorgt bovendien voor druk op de beschikbaarheid en prijzen van geheugenchips.

Nintendo-president Shuntaro Furukawa gaf aan dat het bedrijf momenteel voldoende geheugenchips kan inkopen om aan de vraag te voldoen. Hierdoor ziet Nintendo op dit moment geen aanleiding om de prijs opnieuw aan te passen.

Waarom is dit interessant?

Een nieuwe prijsverhoging zou de drempel voor potentiële kopers verder verhogen. Voorlopig lijkt Nintendo de huidige verkoopprijs dus te willen handhaven, al sluit het bedrijf toekomstige aanpassingen niet volledig uit.

Lees het volledige artikel over de Switch 2-prijs.

GTA 6 vanaf 10 november te preloaden en neemt 212 GB in beslag

Rockstar Games geeft spelers ruim een week voor de release de mogelijkheid om het avontuur alvast te installeren.

Spelers kunnen vanaf 10 november beginnen met het preloaden van Grand Theft Auto VI. Daarnaast is duidelijk geworden dat het langverwachte avontuur maar liefst 212 GB aan opslagruimte nodig heeft.

Hoewel GTA 6 pas op 19 november officieel verschijnt, kunnen spelers op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S de game ruim van tevoren downloaden. Daarmee kunnen ze direct bij de release aan de slag.

Ook de fysieke versies zijn inmiddels onderwerp van de berichtgeving. Deze liggen vanaf 12 november in de winkels of op de deurmat. De verpakking bevat echter een downloadcode in plaats van een fysieke game.

Waarom is dit interessant?

Met 212 GB aan benodigde opslagruimte is GTA 6 een flinke download. Ter vergelijking: Grand Theft Auto V had ongeveer 100 GB nodig. Spelers kunnen dus maar beter alvast wat ruimte vrijmaken voordat ze aan hun nieuwe avontuur beginnen.

Lees het volledige artikel over de GTA 6-preload.

Ubisoft en andere partijen willen Arkane Lyon overnemen van Microsoft

De toekomst van de ontwikkelaar achter Marvel’s Blade lijkt iets rooskleuriger te worden.

Volgens Bloomberg hebben meerdere bedrijven interesse getoond in de overname van Arkane Lyon. Een van de geïnteresseerde partijen is Ubisoft. Ook Microsoft onderzoekt de mogelijkheid om de studio aan het huidige management te verkopen.

De mogelijke overname volgt kort nadat de vakbond van Arkane Lyon Microsoft ervan beschuldigde de ontwikkeling van Marvel’s Blade te hebben tegengewerkt. Volgens de vakbond heeft een personeelsstop van negentien maanden voor vertragingen en hogere ontwikkelkosten gezorgd.

Een eventuele overname zou ook goed nieuws betekenen voor Marvel’s Blade. De game werd tijdens The Game Awards 2023 aangekondigd en is momenteel in ontwikkeling bij Arkane Lyon. Volgens bronnen van Bloomberg zou de game binnen één tot twee jaar kunnen verschijnen.

Waarom is dit interessant?

De mogelijke overname kan voorkomen dat opnieuw een bekende ontwikkelstudio verdwijnt. Bovendien biedt het perspectief voor Marvel’s Blade, een project waar fans inmiddels al enkele jaren op wachten.

Lees het volledige artikel over de mogelijke overname van Arkane Lyon.

Een op de drie overgenomen gamestudio’s is inmiddels gesloten

Nieuw onderzoek laat zien dat overnames niet altijd goed uitpakken voor ontwikkelaars.

Een grootschalig onderzoek naar overnames binnen de game-industrie laat een opvallend beeld zien. Van de gamestudio’s die sinds 2000 door grotere bedrijven zijn overgenomen, is ongeveer een derde inmiddels gesloten.

Onderzoeker Sebastian Cardoso bekeek de ontwikkelingen bij 303 overgenomen pc- en consoleontwikkelaars. Van de 283 studio’s in de belangrijkste dataset zijn er inmiddels 93 volledig gesloten. Dat komt neer op ongeveer 33 procent. Daarnaast kregen 79 studio’s te maken met achteruitgang.

De verschillen tussen uitgevers zijn opvallend. Bij Electronic Arts eindigde 83 procent van de onderzochte overnameperiodes in achteruitgang of sluiting. Bij Microsoft was dat 63 procent en bij Sony 58 procent. Nintendo vormt een opvallende uitzondering: geen van de zes onderzochte overgenomen studio’s werd gesloten.

Waarom is dit interessant?

De cijfers laten zien dat een overname niet automatisch een betere toekomst betekent voor een ontwikkelstudio. De mogelijke overname van Arkane Lyon krijgt daardoor een extra dimensie: een nieuwe eigenaar biedt niet vanzelf zekerheid voor de medewerkers en hun projecten.

Lees het volledige onderzoek naar overgenomen gamestudio’s.

Sony bevestigt dat ontwikkeling PlayStation 6 volgens planning verloopt

Ondertussen komt de PlayStation 5 steeds dichter bij de grens van 100 miljoen verscheepte exemplaren.

Sony heeft tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers een update gegeven over de ontwikkeling van de PlayStation 6. Volgens CFO Lin Tao verloopt de ontwikkeling van de volgende generatie console volgens planning.

Het bedrijf verwacht gedurende het volgende boekjaar, dat in april 2027 begint, verdere vooruitgang te boeken met de voorbereidingen voor het nieuwe platform. Concrete details over de PlayStation 6 heeft Sony nog niet gedeeld.

Ondertussen blijft ook de PlayStation 5 goed presteren. Wereldwijd zijn inmiddels 97,9 miljoen exemplaren verscheept. In het afgelopen kwartaal kwamen daar nog eens 2,6 miljoen exemplaren bij.

Waarom is dit interessant?

Hoewel de PlayStation 5 nog altijd goed verkoopt, wordt er achter de schermen al volop gewerkt aan zijn opvolger. De komende jaren zullen waarschijnlijk steeds meer details over de volgende generatie console naar buiten komen.

Lees het volledige artikel over de ontwikkeling van de PlayStation 6.

GamingNation Moment van de week

BioWare-fans herdenken gesloten gamestudio’s met bijzondere actie bij EA-kantoor

Een fan bouwde een compleet kerkhof voor voormalige ontwikkelstudio’s van Electronic Arts.

Soms zegt een actie van fans meer dan duizend woorden. Bij het kantoor van Electronic Arts in Vancouver verschenen deze week zeven kleine herdenkingsmonumenten voor voormalige gamestudio’s die door de uitgever zijn gesloten.

De actie werd opgezet door Reddit-gebruiker Xveers. Na het nieuws rondom BioWare besloot hij stil te staan bij de studio’s die Electronic Arts door de jaren heen heeft laten verdwijnen. Hij maakte zeven kleine grafmonumenten van karton en plaatste deze voor het EA-kantoor.

Op de grafstenen staan onder andere de namen van BioWare, Bullfrog, Pandemic, Origin, Visceral, Maxis en Westwood. Iedere studio kreeg een eigen monument met een bijpassende tekst.

Ook in Madrid lieten fans van zich horen. Bij het EA-kantoor verscheen de tekst #SaveMassEffect op de muren en stoep rondom het gebouw.

Waarom is dit het GamingNation Moment van de Week?

Gamestudio’s zijn meer dan alleen bedrijven. Het zijn de mensen achter games en franchises die voor veel spelers bijzondere herinneringen hebben gecreëerd.

De actie laat zien dat fans de geschiedenis van deze studio’s niet zomaar vergeten. Namen als Bullfrog, Westwood en Visceral hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de game-industrie. Dat verdient wat ons betreft een moment van aandacht.

Lees het volledige artikel over de BioWare-fans.

Vooruitblik op volgende week

Wat staat ons de komende dagen te wachten?

Ook volgende week staat er genoeg te gebeuren. Op 10 november kunnen spelers alvast beginnen met het preloaden van Grand Theft Auto VI. Daarmee komt de release van 19 november weer een stap dichterbij.

Daarnaast houden we de ontwikkelingen rondom Arkane Lyon in de gaten. De mogelijke overname van de studio kan grote gevolgen hebben voor de medewerkers en de toekomst van Marvel’s Blade.

En natuurlijk kijken we uit naar het volgende nieuws rondom de remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. De komende periode belooft in ieder geval genoeg gespreksstof op te leveren!

🎮 Tot volgende week!

Dat was alweer het GamingNation Weekoverzicht van week 45! Van de toekomst van Zelda tot de mogelijke redding van Arkane Lyon en de bijzondere actie van BioWare-fans. De game-industrie staat nooit stil en dat zal de komende weken ongetwijfeld niet anders zijn.

Heb jij deze week nog iets interessants gemist of is er nieuws dat volgens jou absoluut in het volgende Weekoverzicht thuishoort? Laat het ons weten in de reacties!

Tot volgende week op GamingNation!