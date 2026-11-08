Het nieuwe One Piece-seizoen van Fortnite heeft een bijzondere verrassing voor spelers.

In kisten is namelijk een zeldzame Pirate Shop Token te vinden, waarmee spelers twee weken lang gratis toegang krijgen tot de volledige itemshop. De token is bijzonder schaars, maar wie er een weet te bemachtigen, kan flink wat gratis cosmetische voorwerpen vrijspelen.

Het nieuwe seizoen van Fortnite is van start gegaan en staat volledig in het teken van de populaire serie One Piece. Zo zijn er verschillende locaties uit de manga terug te vinden op de nieuwe map. Daarnaast zijn personages als Luffy, Zoro en Nami verkrijgbaar in de in-gamewinkel. Dit mini-seizoen loopt van 1 november tot 1 december.

Voor dit seizoen heeft Epic Games iets nieuws toegevoegd: de zeldzame Pirate Shop Token. Spelers die deze token in een kist vinden, krijgen toegang tot de volledige in-gamewinkel. De token kan op twee verschillende momenten worden geactiveerd: de eerste keer vóór 15 december en de tweede keer aan het begin van volgend jaar. Na activatie blijft de toegang twee weken geldig. Alle vrijgespeelde cosmetische voorwerpen blijven permanent aan het account gekoppeld.

Hoewel Epic Games geen officiële cijfers bekend heeft gemaakt, wordt geschat dat slechts één op de 700.000 kisten de speciale token bevat. Een tip voor spelers die hun kansen willen vergroten: speel in squads. Wanneer één speler in het team de token vindt, ontvangen de andere teamleden deze namelijk ook. Er zijn verder geen specifieke methodes bekend om de zoektocht eenvoudiger te maken.

Sinds de start van het nieuwe seizoen is ook het aantal gelijktijdig actieve spelers flink gestegen. Waar dit voorheen rond de 1,3 miljoen lag, is dat inmiddels opgelopen tot ongeveer 3 miljoen.