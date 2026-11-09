Epic Games heeft eindelijk de officiële dropkans bekendgemaakt van de Pirate Shop Access Token in Fortnite.

De felbegeerde beloning geeft spelers de mogelijkheid om gedurende veertien dagen vrijwel alle cosmetische items uit de Item Shop gratis te claimen. De kans om de token te vinden blijkt echter bijzonder klein.

De Pirate Shop Access Token werd op 1 november toegevoegd aan Fortnite als onderdeel van het Treasure Hunters-evenement. Sindsdien zijn spelers massaal op zoek naar de bijzondere beloning, die zelfs toegang geeft tot een tweede periode van veertien dagen in 2027.

Kans van 1 op 137.500

Epic Games heeft inmiddels duidelijkheid gegeven over de dropkans. Spelers hebben bij iedere geopende kist in een normale wedstrijd een kans van slechts 1 op 137.500 om de Pirate Shop Access Token te vinden.

Daarmee is het meteen duidelijk waarom zoveel spelers nog altijd zonder de felbegeerde beloning zitten. De kans blijft bovendien voor iedere speler gelijk en verandert niet gedurende de dag.

Er zijn wel uitzonderingen tijdens zogenaamde Treasure Hours. Gedurende deze speciale periodes wordt de dropkans van de Pirate Shop Access Token minimaal 1,5 keer zo groot. Tijdens een eerdere Treasure Hour liep de kans zelfs op tot twee keer de normale dropkans.

Ook andere zeldzame beloningen hebben dropkansen

Naast de Pirate Shop Access Token heeft Epic Games ook de kansen voor andere beloningen bekendgemaakt. Zo is er onder meer een wekelijkse gouden outfit te vinden, maar daarvoor moeten spelers nog veel meer geluk hebben.

De kans om deze outfit uit een kist te halen bedraagt namelijk slechts 1 op 1.562.500. Tijdens Treasure Hours wordt deze kans minimaal 7,5 keer zo groot.

Voor spelers die nog altijd op zoek zijn naar de Pirate Shop Access Token is er dus weinig anders te doen dan zoveel mogelijk kisten openen en hopen op een flinke dosis geluk.