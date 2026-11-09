Xbox-app voor pc krijgt update en start tot 60 procent sneller op

Microsoft heeft een nieuwe update aangekondigd voor de Xbox-app op pc.

Volgens het bedrijf moet de vernieuwde versie aanzienlijk sneller opstarten en krijgen gebruikers een overzichtelijkere gamebibliotheek. De update is momenteel beschikbaar voor Xbox Insiders en wordt op een later moment uitgerold naar alle gebruikers.

Xbox-app moet sneller en overzichtelijker worden

Met de nieuwe update belooft Microsoft flinke prestatieverbeteringen. Zo zou de Xbox-app tot 60 procent sneller opstarten dan voorheen. Ook pagina’s zoals Home, de Store en Game Pass moeten tot 50 procent sneller laden. Het openen van vensters binnen de applicatie verloopt volgens Microsoft zelfs tot 65 procent sneller.

Naast de verbeterde prestaties heeft Microsoft ook de gamebibliotheek aangepakt. De navigatie is vereenvoudigd en gebruikers krijgen vernieuwde filters en extra mogelijkheden om hun games te organiseren.

Ook sociale functies krijgen een prominentere plek binnen de applicatie. Zo zijn vrienden en andere sociale mogelijkheden voortaan rechtstreeks vanuit de hoofdnavigatie bereikbaar. Hierdoor moet het eenvoudiger worden om te zien welke games vrienden spelen, een chat te starten of deel te nemen aan een party.

Tot slot is ook de zoekfunctie verbeterd. Deze doorzoekt voortaan niet alleen games, maar ook reeds geïnstalleerde titels, uitbreidingen en andere spelers.

Ook Xbox Cloud Gaming krijgt verbeteringen

Niet alleen de pc-app krijgt een opfrisbeurt. Microsoft breidt ook de vernieuwde Xbox Cloud Gaming-ervaring uit naar meer gebruikers via webbrowsers.

De vernieuwde interface bevat onder meer een bibliotheektabblad waarin spelers alle beschikbare cloudgames kunnen terugvinden. Hieronder vallen zowel games die ze zelf bezitten als titels die via Xbox Game Pass beschikbaar zijn.

Daarnaast maakt de nieuwe desktopweergave beter gebruik van de beschikbare schermruimte. Microsoft is bovendien van plan om de vernieuwde interface en navigatie ook naar ondersteunde televisies en VR-headsets te brengen.

De update voor de Xbox-app is momenteel beschikbaar voor leden van het Xbox Insiders-programma. Wanneer de definitieve versie voor alle pc-gebruikers verschijnt, heeft Microsoft nog niet bekendgemaakt.