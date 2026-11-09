Masahiro Sakurai, de bedenker van Super Smash Bros. en Kirby, heeft opnieuw gesproken over zijn toekomst in de game-industrie.

Hoewel de Japanse gameontwerper nadenkt over zijn pensioen, lijkt hij voorlopig nog niet van plan om zijn werkzaamheden neer te leggen.

Tijdens het Famitsu 40th Anniversary Festival sprak Sakurai over zijn huidige kijk op pensioen. Daarbij kwam ook een eerdere column uit zijn boek Masahiro Sakurai on Creating Games Final ter sprake, waarin hij vijf jaar geleden al zijn gedachten over stoppen met werken deelde.

Volgens Sakurai spelen twee belangrijke factoren een rol bij zijn beslissing om uiteindelijk met pensioen te gaan. Allereerst moet er nog voldoende vraag zijn naar zijn werk. Daarnaast moet hij zelf in staat blijven om aan die vraag te voldoen.

Op dit moment lijken beide factoren nog geen probleem te vormen. Sakurai vertelde zelfs dat hij, enigszins tot zijn eigen verbazing, nog altijd volop aan het werk is.

Lichamelijke achteruitgang begint merkbaar te worden

Dat betekent echter niet dat Sakurai geen rekening houdt met de toekomst. De gameontwerper merkt inmiddels dat zijn lichaam achteruitgaat. Zo worden zijn ogen sneller vermoeid wanneer hij van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aan het werk is.

Ook vraagt hij zich af hoelang hij zijn huidige werktempo nog kan volhouden. Volgens Sakurai is het niet de bedoeling om eindeloos hetzelfde te blijven doen. Mensen moeten uiteindelijk een nieuwe fase in hun leven ingaan.

Daarbij benadrukt hij dat hij niet per se als gamedirector actief hoeft te blijven. Hij denkt juist na over andere manieren waarop hij een bijdrage kan leveren aan de game-industrie. Zijn YouTube-kanaal, waarop hij uitleg geeft over gameontwikkeling, is daar een voorbeeld van.

Wat betekent dit voor Super Smash Bros.?

Sakurai is verantwoordelijk voor enkele van de bekendste Nintendo-franchises. Naast Super Smash Bros. is hij ook de bedenker van Kirby. Zijn laatste grote project was Kirby Air Riders, dat in november 2025 verscheen.

Of Sakurai in de toekomst opnieuw aan een Super Smash Bros.-game gaat werken, is niet bekend. Ook heeft hij geen concrete plannen voor zijn pensioen aangekondigd.

Voorlopig lijkt de ervaren gameontwerper dus nog voldoende werk te hebben. Toch denkt hij duidelijk na over de volgende fase van zijn carrière en de manier waarop hij de game-industrie ook in de toekomst kan blijven helpen.