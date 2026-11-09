Rijkdom ligt deze week voor het oprapen in GTA Online met een nieuw Heist Event.

Als je oorspronkelijke Heists, The Doomsday Heist en The Diamond Casino Heist voor het eerst voltooit, krijg je dubbel uitbetaald in GTA$.

Crews kunnen bovendien zeldzame buit in de wacht slepen zoals het schilderij ‘The Outcome of Endeavor’ in The Kortz Center Heist en het panterstandbeeld in The Cayo Perico Heist.

Daarnaast hebben een aantal bekende gezichten in Los Santos lucratieve klussen voor je: alle Contact Missions leveren van 12 november tot het einde van de maand 2x GTA$ en RP op.

Alle details:

2x GTA$ voor KnoWay Out en het voor de eerste keer voltooien van oorspronkelijke Heists, The Doomsday Heist en The Diamond Casino Heist (tot en met 11 november)

(tot en met 11 november) 100% kans op het vinden van het schilderij ‘The Outcome of Endeavor’ als je The Kortz Center Heist voor de eerste keer voltooit (tot en met 11 november)

(tot en met 11 november) Ontvang het schilderij ‘The Great Circle Back’ als je GTA Online speelt (tot en met 11 november)

(tot en met 11 november) 100% kans op het vinden van het panterstandbeeld als je The Cayo Perico Heist voor de eerste keer voltooit (tot en met 11 november)

(tot en met 11 november) 2x GTA$ en RP voor Contact Missions en Sumo (Remix) (van 12 november tot 2 december)

(van 12 november tot 2 december) 4x GTA$ en RP voor Freemode Challenges (van 12 november tot 2 december)

(van 12 november tot 2 december) 3x GTA$ en RP voor de Stunt Race Series en de Community Series (van 12 november tot 2 december)

(van 12 november tot 2 december) 40% korting op het High-End Apartment, het Casino Penthouse en de Facility, en op alle upgrades en modificaties voor het Casino Penthouse en de Facility (tot en met 11 november)

Kortingen op voertuigen: 25% korting op de Grotti Itali GTO (tot en met 11 november)

GTA+-leden: Scoor de Grotti Itali RSX en een stapelbonus van 2x GTA$ en RP voor Contact Missions