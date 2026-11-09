Nintendo werkt aan nieuwe manieren om games te spelen op de Switch 2.

De hardware- en softwareteams experimenteren met verschillende mogelijkheden en hopen binnenkort nieuwe games te kunnen aankondigen die hiervan gebruikmaken.

Nintendo staat al jarenlang bekend om zijn innovatieve ideeën. Van de bewegingsbesturing van de Wii tot het hybride concept van de Nintendo Switch: het bedrijf heeft regelmatig geprobeerd om de manier waarop spelers videogames beleven te veranderen. Ook met de Nintendo Switch 2 lijkt die traditie te worden voortgezet.

Tijdens een vraag- en antwoordsessie naar aanleiding van de kwartaalcijfers voor het boekjaar 2027 vertelde Nintendo-president Shuntaro Furukawa dat het aanbieden van unieke Nintendo-ervaringen een belangrijk onderdeel blijft van het bedrijf. Volgens hem kan de manier waarop Nintendo entertainment aanbiedt in de toekomst veranderen, maar blijft de combinatie van hardware en software een van de grootste sterke punten.

Nintendo wil nieuwe manieren van spelen ontdekken

Ook Shinya Takahashi, senior managing executive officer bij Nintendo, ging tijdens de sessie in op de toekomst van het platform. Volgens hem werken de hardware- en softwareteams momenteel samen aan nieuwe manieren om te spelen op de Nintendo Switch 2.

Daarbij benadrukt Takahashi dat Nintendo niet zomaar nieuwe functies wil toevoegen om de functies zelf. Het bedrijf begint liever met een idee voor een leuke speelervaring en kijkt vervolgens welke hardware daarvoor nodig is.

Nintendo experimenteert naar eigen zeggen met verschillende mogelijkheden en hoopt binnenkort nieuwe games aan te kunnen kondigen die hiervan gebruikmaken.

Krijgt de Switch 2 opnieuw bijzondere accessoires?

Wat Nintendo precies aan het ontwikkelen is, blijft voorlopig onduidelijk. Het bedrijf heeft nog geen concrete voorbeelden gegeven van de nieuwe mogelijkheden. Toch roept de uitspraak herinneringen op aan eerdere experimenten van Nintendo.

Denk bijvoorbeeld aan de Wii, waarvoor talloze accessoires verschenen om de spelervaring uit te breiden. Ook Nintendo Labo liet zien hoe het bedrijf met relatief eenvoudige accessoires een compleet andere manier van spelen kon introduceren.

Of de Switch 2 opnieuw dergelijke experimenten krijgt, valt nog te bezien. Voorlopig lijkt Nintendo in ieder geval niet van plan om alleen op krachtigere hardware te vertrouwen om nieuwe ervaringen te bieden.