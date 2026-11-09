GTA 6 krijgt mogelijk 55 trophies en achievements

Grand Theft Auto 6 krijgt naar verluidt 55 trophies en achievements.

Daarmee zou de nieuwste game van Rockstar Games bij release meer uitdagingen bevatten dan GTA 5 en Red Dead Redemption 2. Ook lijkt er een speciale beloning voor spelers te zijn die alle uitdagingen voltooien.

Volgens informatie die door Insider Gaming is gedeeld, beschikt GTA 6 momenteel over 55 achievements. De informatie is afkomstig van dataminer TexFunz2, waarna het account iGrandTheftAuto aanvullende details naar buiten bracht.

Opvallend is dat 54 van de achievements een waarde tussen 1 en 54 hebben gekregen. De laatste achievement staat voorlopig op 1000 punten. Mogelijk gaat het hierbij om een speciale beloning voor spelers die alle andere achievements hebben vrijgespeeld, maar het kan ook een tijdelijke aanduiding zijn voor een zogenoemde Mythic Achievement op Xbox.

Meer uitdagingen dan GTA 5 en Red Dead Redemption 2

Als de informatie klopt, heeft GTA 6 bij release meer trophies en achievements dan eerdere grote releases van Rockstar. Ter vergelijking: GTA 5 beschikte bij release over 51 trophies en achievements, terwijl Red Dead Redemption 2 er 52 had.

Voor PlayStation 5-spelers lijkt er bovendien een Platinum Trophy beschikbaar te komen. Xbox-spelers krijgen mogelijk een Mythic Achievement als ultieme beloning voor het voltooien van alle uitdagingen. Microsoft introduceerde deze nieuwe categorie als extra erkenning voor spelers die een game volledig uitspelen.

Rockstar Games heeft de informatie voorlopig niet officieel bevestigd. Ook de namen en voorwaarden van de verschillende trophies en achievements zijn nog niet bekendgemaakt.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S.